Drammatico incidente in Friuli, 3 mezzi coinvolti: muore motociclista 20enne finito contro un'auto Un ragazzo è morto a Contovello, in provincia di Trieste, in seguito a un incidente avvenuto sulla Strada del Friuli: avrebbe perso il controllo della moto e avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi fatalmente con una Fiat Panda.

A cura di Dario Famà

Immagine di repertorio

Nella notte scorsa, Matteo Millo, motociclista di circa 20 anni, è morto in seguito ad un incidente verificatosi sulla Strada del Friuli, alle porte di Contovello, in provincia di Trieste.

Il fatto si sarebbe verificato poco prima della mezzanotte, quando il giovane, in compagnia di un altro motociclista, a bordo di un altro veicolo, stava percorrendo il tratto stradale che porta all'ingresso nel piccolo paese. Dopo un tornante, Millo avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe invaso la corsia opposta, dove si sarebbe scontrato frontalmente con una Fiat Panda: il ragazzo sarebbe balzato per alcuni metri e si sarebbe schiantato contro il guardrail, per poi riportare traumi molto gravi ad addome, cranio e torace.

Nonostante l'arrivo dei soccorsi, giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica, le sue condizioni sarebbero apparse subito critiche. Dopo alcuni tentativi di rianimarlo, non c'è stato più nulla da fare: il giovane sarebbe deceduto sul posto a causa delle ferite riportate. Nell'incidente sarebbero stati coinvolti anche l'altro motociclista, insieme al conducente e al passeggero dell'automobile, due anziani, rimasti lievemente feriti e sotto choc.

Ad arrivare sul luogo della tragedia anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che avrà il compito di investigare e fare chiarezza sulle dinamiche dello schianto mortale. Gli agenti dovranno stabilire le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo della moto, verificando la presenza di eventuali fattori esterni che abbiano potuto procurare l'incidente.

Probabilmente, i poliziotti eseguiranno anche alcuni test per controllare le condizioni psicofisiche dei conducenti e la velocità dei veicoli al momento dell'impatto. Utili anche le segnalazioni di alcuni testimoni, che saranno impiegate dalle forze dell'ordine per provare a ricostruire i motivi dell'incidente.

Intanto, nel tratto di strada interessato e nell'area di Contovello, ci sono dei rallentamenti, che permetteranno di raccogliere i rilievi e ultimare le operazioni di soccorso.