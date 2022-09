Dramma in casa, bimbo di 5 anni muore improvvisamente sotto gli occhi della mamma Sul caso indagano i carabinieri ma per ora si parla di tragica fatalità mentre il bimbo era da solo in casa con la mamma a Morrovalle, nella provincia di Macerata.

A cura di Antonio Palma

Una terribile tragedia ha sconvolto la piccola comunità marchigiana di Morrovalle, nella provincia di Macerata. Un bimbo di soli 5 anni è morto improvvisamente in casa sotto gli occhi della mamma, gettando nello sconforto parenti e amici.

Sul dramma, che si è consumato mercoledì scorso, la compagnia dei carabinieri di Civitanova ha aperto immediatamente una indagine per accertare i fatti ma al momento non risultano né indagati né ipotesi di reato.

Secondo quanto ricostruito finora, si parla di una tragica fatalità connessa anche allo stato di salute precario del piccolo. Stando a una primissima ipotesi, infatti, il bimbo di nome Bourhan era seduto sul seggiolone quando mercoledì pomeriggio, intorno alle 17, sarebbe scivolato restando soffocato dalla cintura che avrebbe dovuto tenerlo fermo.

Leggi anche Bimbo precipita dal quarto piano di un centro commerciale e muore: la tragedia davanti al padre

A ritrovare il bimbo esanime è stata la stessa madre che era in casa con lui e non si sarebbe accorta in tempo di quanto accaduto al figlio che soffriva di problemi di disabilità grave e salute precaria.

La donna ha subito chiesto aiuto chiamando i soccorsi ma il tempestivo arrivo dei sanitari del 118 non è servito a salvare la vita a piccolo. Il minore è stato dichiarato morto sul posto poco dopo. Sono stati gli stessi sanitari ad allertare le forze dell’ordine.

Quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono arrivati sul posto, il piccolo Bourha era già in camera disteso sul letto al piano di sopra. I militari hanno raccolto la testimonianza della madre e informato il pm che sta decidendo se disporre l’autopsia.

La notizia ha sconvolto la famiglia del piccolo che è di origine marocchine ma da tempo residente in Italia, dove era nato il bimbo. Sotto shock anche l’intera comunità marchigiana.

"Una tragedia enorme, che ha colpito tutto il paese. La comunità è rimasta colpita da quanto successo e non si fa che parlare di questo episodio. Possiamo solo immaginare lo strazio che ha vissuto questa mamma" ha dichiarato il sindaco di Morrovalle