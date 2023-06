Dramma durante addestramento al Comsubin, il tenente Michele Savarese muore dopo l’immersione Il Tenente di Vascello Michele Savarese è deceduto improvvisamente durante una immersione nell’ambito di una attività di addestramento subacquea a La Spezia. Il 31enne era originario di Vico Equense, nel Napoletano, ma di stanza in Liguria.

A cura di Antonio Palma

Marina militare italiana in lutto per la prematura e inattesa morte del giovane Tenente di Vascello Michele Savarese, deceduto improvvisamente durante una immersione nell’ambito di una attività addestrativa subacquea a La Spezia. La tragedia si è consumata giovedì mattina mentre il trentunenne ufficiale di marina di Vico Equense, nel Napoletano, era impegnato in un corso di specializzazione nella base del Comsubin, il Comando subacquei e incursori "Teseo Tesei".

L’allarme è scattato intorno alle 10.30 di ieri al Varignano di La Spezia, l’edificio militare che ospita la base "Teseo Tesei" della Marina Militare, sede del Raggruppamento Subacquei ed Incursori. Il tenente stava partecipando a un'attività addestrativa propedeutica al conseguimento dell'abilitazione quale operatore subacqueo per lavori in carena quando, per motivi ancora tutti da accertare, Savarese è svenuto durante l’immersione.

Nonostante intervento immediato degli addestratori e poi del personale sanitario presente sul posto, che hanno provato a lungo a rianimarlo, Michele Savarese è morto poco dopo tra l’incredulità di amici e colleghi a cui è toccato anche il compito di avvertire i famigliari. La notizia ha scosso l’intera comunità della Marina militare italiana che si è stretta attorno ai parenti del 31enne che era celibe ed era in servizio presso l'ufficio allestimenti e collaudi nuove unità del Muggiano, sempre nello Spezzino.

Al momento ancora non è chiaro se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da un incidente e sono in corso le indagini per stabilire i fatti. "Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause dell'accaduto e i familiari sono stati informati” sottolinea la Marina Militare in una nota”.

Cordoglio per la prematura morte del Tenente di Vascello Michele Savarese è stata espressa dal Ministro della difesa Guido Crosetto e dal governatore della Liguria Giovanni Toti."La Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del tenente di vascello Michele Savarese, Marina Militare, tragicamente scomparso nel corso di un’attività addestrativa a La Spezia" si legge sul profilo Twitter del Ministero della Difesa. “Un pensiero alla famiglia e agli amici di Michele Savarese. La Liguria si stringe alle donne e gli uomini della Marina militare” ha dichiarato invece Toti.