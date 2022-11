Dramma a Firenze, furgone sbanda e si ribalta: Nico muore durante le consegne Nico Carli, 49enne toscano residente a Empoli ma originario di Limite a Capraia è morto tragicamente al volante del furgone di latticini mentre faceva le consegne nel comune di Lastra a Signa, nella città metropolitana di Firenze.

A cura di Antonio Palma

Come faceva ogni giorno, era impegnato in uno dei suoi giri di consegne col furgone della ditta per cui lavorava quando, per motivi ancora tutti da accertare, il mezzo ha sbandato finendo in un fossato senza dargli scampo. Così è morto tragicamente Nico Carli, 49enne toscano residente a Empoli ma originario di Limite a Capraia.

Il dramma lunedì all'ora di pranzo mentre Nico Carli si trovava al volante del furgone frigo in via Livornese, nel comune di Lastra a Signa, nella città metropolitana di Firenze. Erano da poco passate le 13.30 quando il mezzo ha sbandato, è uscito di strada ed è finito nei campi, capovolgendosi su un fianco.

Sul posto, nella zona di Brucianesi, sono accorsi in poco tempo vigili del fuoco e operatori del 118 per soccorrere l'uomo al volante ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. I pompieri, provenienti dal distaccamento di Firenze-Ovest, hanno dovuto estrarre il quarantanovenne dalle lamiere del mezzo in cui era rimasto bloccato prima di affidarlo alle cure dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo ma si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso sul posto.

Sulla dinamica dell'incidente stradale, indagano gli agenti della polizia municipale di Lastra a Signa. Tra le ipotesi quella di un malore visto che il mezzo ha invaso la corsia opposta di marcia, superando il guard-rail, prima di uscire dalla carreggiata. Non risultano però coinvolti altri veicoli.

La notizia della morte di Nico Carli, che lascia moglie e due figli, ha colpito molto i tanti conoscenti dell’uomo numerosi negozi della piana fiorentina che ricevevano le consegne dal Centro Latticini per cui lavorava col furgone.

A esprimere il cordoglio anche l’Empoli Pallavolo, che annovera tra le sue fila la figlia Giulia. “La società giallonera esprime le sue sentite condoglianze e la sua sincera vicinanza a Giulia, giovanissima giocatrice dell’Under 18 e Seconda Divisione