Dramma a Chieti, donna accoltellata e uccisa in strada: fermato il figlio Il Dramma questa mattina a Bucchianico, in provincia di Chieti, dove la donna è stata trovata riversa a terra senza vita in un vicolo del centro cittadino.

A cura di Antonio Palma

Dramma questa mattina a Bucchianico, in provincia di Chieti, dove una donna è stata trovata riversa a terra in una pozza di sangue e con ferite da arma da taglio in un vicolo del centro cittadino. La donna di 69 anni sarebbe stata vittima di un accoltellamento mortale, pare avvenuto dopo una violenta lite in ambito famigliare.

A lanciare l'allarme nella mattinata di oggi, mercoledì 19 ottobre, alcuni passanti che hanno subito allertato i servizi di emergenza. Sul luogo indicato, in strada Cappellina San Camillo, sono accorsi in poco tempo i sanitari del 118 ma per la donna non c'è stato nulla da fare. I soccorsi medici hanno provato a rianimare la vittima dell'aggressione ma poco dopo ne hanno dovuto dichiarare la morte sul posto.

Troppo gravi si sono rivelate le ferite dell'aggressione mortale. Sul posto anche i carabinieri che poco dopo hanno fermato il figlio della vittima. Secondo l'accusa, infatti, a colpire a morte la donna sarebbe stato il cinquantenne che è stato portato in caserma e viene ora interrogato.

La zona dove è avvenuto il fatto è stata transennata dai carabinieri e sarà oggetto di rilievi da parte degli esperti della scientifica per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul posto anche il medico legale, per un esame esterno del cadavere della vittima.

I Carabinieri stanno cercando in particolare di capire se l'omicidio abbia avuto origine da una lite fra madre e figlio, avvenuta nell'abitazione della vittima che si trova in un vicolo al centro del paese di Bucchianico a pochi passi dalla zona del ritrovamento del cadavere.