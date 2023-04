Dove vanno gli italiani in vacanza: il mare la meta preferita e la Toscana la regione più visitata Il report dell’Istat sull’andamento dei viaggi e delle vacanze degli italiani. In generale il 2022 è stato l’anno che ha segnato la ripresa di quasi tutte le attività vacanziere co turismo in netta crescita anche se ancora sotto i livelli pre pandemia.

A cura di Antonio Palma

Le vacanze al mare rimangono le preferite dagli italiani che, dopo lo stop dovuto al periodo covid, tornano a spostarsi e viaggiare massicciamente sia nella Penisola che all'estero, anche se ancora sotto i livelli pre-Covid. È la fotografia dell'andamento di viaggi e vacanze degli italiani stilata dall'Istat nel suo report per l'anno 2022. La ricerca dell'Istituto nazionale di statistica indica infatti che lo scorso anno il 52,5% delle vacanze degli italiani hanno avuto come meta il mare, con una predilezione per l’estero.

Istat: domanda turistica in forte ripresa

Nel dettaglio, rispetto al 2019 si recupera quasi completamente l’ammontare delle vacanze al mare in Italia (-6,7%), mentre all’estero il recupero è inferiore (-15,8%) e solo durante i mesi estivi (luglio-settembre) si raggiungono di nuovo i livelli pre-pandemici.

Le vacanze in montagna e campagna invece rimangono stabili sul 2021 e sono, rispettivamente, il 24,5% e il 14,1% del totale delle vacanze. Per quanto riguarda le vacanze in montagna, nonostante i marcati recuperi sul 2021 del primo trimestre e del secondo trimestre, a fine anno il bilancio è ancora in lieve difetto rispetto al 2019 (-10,5%). In questo contesto, in particolare, le vacanze invernali per praticare uno sport sono in decisa crescita.

In generale il 2022 è stato l'anno che ha segnato la ripresa di quasi tutte le attività vacanziere. I viaggi con pernottamento sono aumentati del 31,6% rispetto al 2021, salendo a 54,8 milioni e riavvicinandosi ai valori del 2019 pur rimanendo ancora inferiori. Sono aumentati in modo marcato i viaggi all'estero dopo lo stop alle restrizioni, e prevalgono le vacanze “lunghe”, di 4 o più notti che nel 2022 salgono a 30,1 milioni

Rispetto al 2021 crescono anche le vacanze dedicate a visite al patrimonio culturale, alla partecipazione a eventi e spettacoli e al turismo enogastronomico (+63,7%). Tuttavia, per queste attività, rispetto al 2019, si registra complessivamente ancora un decremento e i viaggi di vacanza sono mediamente più brevi rispetto al 2021

Dove vanno gli italiani e come si spostano durante i viaggi

La media nazionale dei viaggi pro-capite aumenta (0,9) e si avvicina a quella precedente alla pandemia (1,2 nel 2019), con il valore più elevato nel Nord-ovest. L’area dove risiede la maggior parte dei turisti italiani infatti è il Nord-ovest, seguono il Nord-est, il Centro e, a distanza, le Isole ed il Sud. Il 2022 conferma anche la tendenza, ormai consolidata, a spostarsi in ogni periodo dell’anno principalmente per piacere, svago o riposo (72,8% delle vacanze) e per visite a parenti e amici (25,3%)

Aumentano gli spostamenti turistici verso i Paesi dell’Unione Europea (+117%), ma soprattutto quelli verso i Paesi europei non UE anche se l’80,3% degli spostamenti ha ancora come destinazione una località italiana. Il Nord rimane l’area del Paese con più potere attrattivo (39,4% dei viaggi) ma il Mezzogiorno continua a registrare quote più elevate per le vacanze lunghe.

Le regioni italiane più visitate

Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Lazio e Campania sono le sei regioni più visitate e accolgono complessivamente il 53,9% degli spostamenti interni, con quote che variano tra il 6,3% della Campania e l’11,1% della Toscana. Per le vacanze estive prima Emilia-Romagna, seguita da Toscana, Puglia, che perde il primato guadagnato nel 2021, Campania, Sardegna e Sicilia (6,7%). Il Trentino Alto Adige torna a essere la regione più frequentata in occasione delle vacanze invernali mentre per lavoro si viaggia invece di più verso la Lombardia.

Le vacanze all'estero

I Paesi esteri più visitati nell’anno dagli italiani invece sono Spagna (16,4%), Francia (12,1%), Croazia (6,5%) e Grecia (6,2%). La Francia è la destinazione più scelta per le vacanze brevi (22,1%), la Spagna per quelle lunghe (17%).

Preferiti sempre gli alloggi privati ma cresce il ricorso alle strutture alberghiere. Nel 2022 gli alloggi privati infatti si confermano la sistemazione prevalente per gli spostamenti turistici soprattutto in Italia (mentre all'estero le preferenze sono equamente distribuite. Nel 2022 sono proprio gli alberghi a beneficiare in misura maggiore rispetto ad altri tipi di alloggio della ripresa della domanda turistica poiché scelti nelle vacanze brevi. InItalia l’automobile continua a essere il mezzo di trasporto più utilizzato per viaggiare anche nel 2022 ma la sua incidenza diminuisce rispetto al biennio precedente e sono in crescita i viaggi in aereo e in treno.