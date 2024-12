video suggerito

Dove nevicherà sull'Italia nel weekend, le previsioni meteo di oggi e domani: le zone coinvolte Ancora freddo e maltempo nella giornata di oggi, sabato 14 dicembre, con nevicate attese sull'Appennino centrale e sulle Marche. Domenica tempo in miglioramento, anche se sul Sud sono attese piogge su Calabria e Sicilia. Le previsioni meteo per questo weekend.

A cura di Gabriella Mazzeo

Continua l'ondata di freddo gelido sull'Italia per questo weekend. Le previsioni meteo seguono quindi il trend iniziato nel weekend dell'Immacolata, tra il 7 e l'8 dicembre. Ancora vento, neve a bassa quota e piogge sulla nostra penisola per questi giorni. Il Mediterraneo resta sede di un'area depressionaria, ravvivata dai contributi di aria fredda dal Nord Europa. L'ondata di freddo resterà in generale attiva fino a Natale, anche se vi saranno brevi interruzioni con temperature più miti grazie all'Anticiclone delle Azzorre.

Già ad inizio settimana, l'alta pressione abbraccerà l'Italia e porterà un periodo più stabile con temperature miti, soprattutto in montagna. Questo weekend invece, correnti umide occidentali investiranno il nostro Paese, in particolare il Nord Italia. Piogge attese per oggi, sabato 14 dicembre, sulle regioni del versante tirrenico, con addensamenti associati a precipitazioni sull'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e sulla Liguria. Deboli nevicate sulle Alpi occidentali a oltre 800-900 metri.

Per domenica, invece, sono attese nevicate a quote relativamente basse sui versanti montuosi più a nord. Il sud vedrà invece un clima più variabile, con schiarite alternate a locali rovesci.

Meteo, neve sull'Appennino centrale e sulle Marche: le previsioni di oggi e domani

Nella giornata di oggi, sabato 14 dicembre, l'Italia è interessata da una fase di maltempo moderato. Le precipitazioni più significative toccheranno il Nord e le regioni Centrali Tirreniche, mentre il Sud vedrà un clima più variabile con schiarite alternate a locali rovesci.

Nella giornata di oggi è attesa neve sull'Appennino Centrale oltre i 1500 metri e nevicate residue in serata intorno ai 1300.metri sul versante medio-Adriatico. A Frontone-Monte Catria, nelle Marche, oggi nubi in progressivo aumento con deboli nevicate dal pomeriggio. Previsti 5cm di neve. La temperatura massima registrata sarà di 1°C, la minima di -1°C.

Migliora la situazione nella giornata di domenica: il tempo sarà asciutto, ma il cielo si presenterà nuvoloso in mattinata sulle zone pianeggianti. Più soleggiato in montagna. Al Centro cielo nuvoloso, a tratti anche coperto su Abruzzo e Molise dove non sono escluse piogge. Sole sulle altre regioni con cieli più sereni.

Al Sud tempo compromesso dalle piogge per domani, domenica 15 dicembre, su Calabria e Sicilia, così come sulle coste della Puglia e occasionalmente sul Cilento.

Quanto durerà la neve e finirà l'ondata di freddo sull'Italia

L'ondata di freddo e neve terminerà all'inizio della prossima settimana per una breve pausa grazie all'Anticiclone delle Azzorre, con sole più o meno ovunque in Italia. La giornata di lunedì sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Poche nubi sul Triveneto. Le temperature saranno in aumento un po' ovunque. Da martedì poche nuvole e nebbia sulla Pianura Padana.