Dopo una lite in un bar si lancia sulla folla con l’auto: un morto e 5 feriti a Evreux, in Francia

A Evreux, in Normandia, un’auto ha travolto un gruppo di persone dopo una lite in un bar: il bilancio è di una vittima e 5 feriti, di cui 2 gravi. L’episodio, ritenuto frutto di un deliberato, ha portato all’arresto di 3 persone. le indagini sono tutt’ora in corso.

Un'auto ha investito un gruppo di persone nel centro di Evreux, in Francia uccidendone una e ferendone altre 5. È successo nella notte tra venerdì e sabato e dalle prime dichiarazioni della procura della città della Normandia, emerge che 2 delle vittime versano ancora in gravi condizioni. Nel frattempo, 3 persone sono state arrestate.

La ricostruzione della Procura: "Ha preso l'auto dopo una lite in un bar"

L'episodio non sarebbe stato casuale ma deliberato. Secondo le dichiarazioni rilasciate dal procuratore di Evreux, Rémi Coutin, all'Afp, tutto sarebbe nato da una lite in un bar intorno alle 4 del mattino. Dopo lo scontro verbale "una persona sarebbe andata a prendere un veicolo e avrebbe deliberatamente fatto retromarcia ad alta velocità in mezzo alla folla fuori dal locale".

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e tentato omicidio, e le indagini per accertare la dinamica esatta sono ancora in corso.

Il sindaco di Evreux: "Ora situazione calma"

Guy Lefrand, sindaco di Evreux, ha chiarito in un post la dinamica di quanto avvenuto: "È scoppiata una rissa che ha causato poi l'investimento della folla con un veicolo che ha colpito diverse persone. Il rapporto preliminare indica un decesso, due feriti in emergenza e tre feriti in relativa emergenza".

Il primo cittadino ha poi espresso il cordoglio per quando avvenuto: "Voglio esprimere tutta la mia emozione e profonda solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai loro cari.Plaudo alla reattività delle forze di polizia e soccorso, immediatamente mobilitate per mettere in sicurezza l'area e prendersi cura dei feriti. Ora la situazione è tornata a calmarsi. È in corso un'indagine per determinare le circostanze esatte di questo dramma. Rimango in contatto permanente con i servizi statali e le forze di sicurezza affinché sia fatta tutta la luce".