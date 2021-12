Dopo l’incidente esce dall’auto, cade nel pozzo e annega: morto ragazzo di 20 anni Federico Pellini, un ragazzo di vent’anni della provincia di Reggio Emilia, è morto dopo essere finito fuori strada con l’auto. Il giovane è uscito dalla vettura ma è scivolato in un vascone con 4 metri d’acqua ed è annegato.

Tragico incidente stradale nella notte a Toano, sull'Appennino reggiano. Federico Pellini, un ragazzo di vent'anni, è morto dopo essere uscito fuori strada con l'auto che stava guidando. Il giovane è uscito dalla vettura poco dopo l'impatto ma è scivolato in un vascone con 4 metri d'acqua, una sorta di pozzo a bordo strada per l'accumulo idrico, morendo annegato. Il suo cadavere è stato recuperato questa mattina dai Vigili del Fuoco intervenuti da Castelnovo né Monti.

Sono ancora diversi i punti da chiarire, ma stando a quanto finora accertato il ventenne sarebbe uscito di strada con la sua Fiat Panda e dopo aver schivato un albero avrebbe urtato contro una struttura posta a copertura di una vasca di contenimento delle acque, rimasta così scoperta. Federico, uscito dall’auto fortunatamente illeso, non si sarebbe accorto della cisterna nella quale è precipitato, annegando. Il ragazzo stava rientrando da una spensierata serata con gli amici e i genitori, non vedendolo rincasare e non ottenendo risposte alle telefonate, hanno deciso questa mattina di dare l'allarme. Dopo aver trovato la Panda i Vigili del Fuoco hanno deciso di svuotare il pozzo sottostante recuperando così il corpo del ragazzo.

Federico era molto conosciuto nella zona: lavorava alla Latteria di Quara ed era uno dei pizzaioli del Ristorante La Collina. Abitava a Monzone di Toano insieme alla famiglia: il padre Enrico lavora nella latteria di Cavola mentre la madre è infermiera a Castelnovo Monti. Federico aveva anche tre sorelle. "È un dramma che lascia attoniti, si fatica anche solo a credere a quanto successo – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Volpi -. In questo momento di indicibile dolore alla famiglia va un abbraccio fortissimo".