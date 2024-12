video suggerito

Donna trovata morta in casa ad Aosta: la Procura indaga per omicidio, disposta l’autopsia È stato aperto dalla Procura di Aosta un fascicolo d’inchiesta con l’ipotesi di omicidio sulla morte di Oriana Guidi, 70 anni. Il cadavere della donna è stato trovato nei giorni scorsi nel suo appartamento nel quartiere Cogne. A quanto si apprende, la decisione dell’autorità giudiziaria sarebbe un atto dovuto per poter eseguire l’autopsia sul corpo della 70enne. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

È stato aperto dalla Procura di Aosta un fascicolo d'inchiesta con l'ipotesi di omicidio sulla morte di Oriana Guidi, 70 anni. Il cadavere della donna è stato trovato nei giorni scorsi nel suo appartamento nel quartiere Cogne. Ad allertare le forze dell'ordine e a richiedere l'intervento di soccorritori era stata una parente.

A quanto si apprende, la decisione dell'autorità giudiziaria sarebbe un atto dovuto per poter eseguire l'autopsia sul corpo della 70enne. Anche l'appartamento dove è morta la donna è stato posto sotto sequestro subito dopo il ritrovamento,per consentire eventuali accertamenti qualora dall'esame autoptico emerga la necessità di ulteriori approfondimenti.

L'autopsia, affidata dalla Procura stessa al medico legale Roberto Testi, dovrà chiarire se la donna è deceduta per cause naturali o, altra ipotesi plausibile, per una caduta accidentale.

Sul corpo non sarebbero stati infatti trovati segni di violenza che possano far pensare che sia stata uccisa, ma per escludere del tutto l'ipotesi bisognerà attendere i risultati dell'esame.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la donna aveva buoni rapporti con il vicinato e non era affetta da particolari patologie, godeva di buona salute. Una vicina di casa ha raccontato di averla incontrata sotto casa qualche giorno prima della morte e di non aver notato nulla di particolare o di diverso in lei.

Dopo aver ricevuto la telefonata della parente, sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118 che ha provato a rianimare la 70enne, purtroppo senza successo. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Ora le indagini sono state affidate ai Carabinieri dall'autorità giudiziaria, i rilievi eseguiti dai militari all'interno dell'appartamento della donna e i risultati dell'autopsia saranno utili a fare luce sulle cause e sulla dinamica del decesso.