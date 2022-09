Donna trovata morta in casa a Siena, si indaga per omicidio Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento della donna di 81 anni rinvenuta nel suo appartamento a Siena martedì sera. La casa è stata ritrovata a soqquadro.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

La procura di Siena sta indagando per omicidio in merito alla morte della donna ritrovata senza vita nel suo appartamento a Siena. Il cadavere è stato scoperto nel tardo pomeriggio di ieri dopo che i vicini hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e il 118 con un'ambulanza ma purtroppo per la donna non c'era ormai più nulla da fare.

Sulla vicenda sta indagando la Questura che ha effettuato insieme alla polizia scientifica i rilievi sul posto necessari a raccogliere elementi utili per ricostruire l'accaduto. Al momento l'ipotesi più probabile è quella dell'omicidio così come confermato anche dal pm Nicola Marini. Stando a quanto ricostruito finora sembra che a dare l'allarme siano stati i vicini, dopo aver udito un forte rumore provenire dalla casa. Per entrare intervenuti vigili del fuoco che hanno scoperto la donna priva di vita, trovando anche l'appartamento messo a soqquadro.

La casa dell'anziana si trova al secondo piano di un palazzo in largo Sassetta, vicino il centro storico di Siena. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha convocato in Questura per interrogarli i parenti dalla donna trovata morta: la vittima è una 81enne che sembra vivesse da sola nel suo appartamento. Per tutta la notte la polizia scientifica ha effettuato i rilievi nell'abitazione: al momento nessuna ipotesi è esclusa