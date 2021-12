Donna trovata morta in camper a Bassano del Grappa con evidenti ferite: fermato il compagno A lanciare l’allarme è stato il compagno della 31enne dicendo di averla trovata morta ma i carabinieri sospettano un femminicidio e lo hanno fermato.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Si sospetta il femminicidio per la morte di una donna di 31 anni trovata oggi senza vita in un camper parcheggiato in un'area di sosta a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. La tragedia scoperta questa mattina quando i primi soccorritori e le forze dell'ordine sono accorsi sul posto a seguito della chiamata di emergenza del compagno della vittima. È stato quest'ultimo infatti a lanciare l'allarme chiamando i numeri di emergenza e riferendo di averla trovata senza vita nel caravan che condividevano, dopo essere rientrato. Gli investigatori però ipotizzano che si tratti di femminicidio: la vittima di 31 anni infatti avrebbe alcune evidenti ferite sul corpo che fanno sospettare sia stata vittima una aggressione.

Per questo il compagno della trentunenne è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma a Bassano del Grappa dove in queste ore viene interrogato per ricostruite tutte le fasi dell'accaduto. Sul luogo del ritrovamento del cadavere della donna anche il medico legale per un primo esame del corpo, i reparti della scientifica dell'Arma dei carabinieri per i rilievi del caso e il pm Serena Chimichi che è stato informato dell'accaduto per avviare un fascicolo di indagine. Secondo le prime informazioni raccolte, il camper in cui è stato scoperto il cadavere pare fosse parcheggiato da almeno due mesi nell'area di sosta di via Capitelvecchio dove si trovano anche altri mezzi. L'uomo fermato, nell'immediatezza dei fatti, avrebbe riferito che la morte sarebbe sopraggiunta dopo una caduta accidentale ma le lesioni sul corpo della donna non sarebbero compatibile con una caduta, da qui il fermo e gli accertamenti investigativi. La donna infatti presenterebbe delle ferite da arma da taglio in varie parti del corpo.

Notizia in aggiornamento