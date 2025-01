Donna trovata ferita in casa muore in ospedale una settimana dopo: indagini in corso, disposta l’autopsia

video suggerito

Una donna di 50 anni è stata trovata priva di sensi e ferita alla testa nella sua abitazione. Dopo una settimana è morta in ospedale, ora i Carabinieri e la Procura indagano sull'accaduto. La 50enne viveva a Terranuova Bracciolini, piccolo comune in provincia di Arezzo.

La donna, madre di due figli, era stata trovata ferita gravemente in casa lo scorso 2 gennaio da un parente che aveva subito lanciato l'allarme e richiesto l'intervento dei soccorritori.

Era quindi stata trasportata con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale le Scotte di Siena. Dopo una settimana di ricovero, il 9 gennaio, la 50enne è deceduta a causa delle ferite riportate.

Al momento del ritrovamento pare che la donna fosse sola in casa. Sulla vicenda la Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo d'indagine, attualmente senza indagati e senza ipotesi di reato, mentre sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno.

Gli inquirenti stanno lavorando senza escludere alcuna pista. Come riportano i quotidiani locali, gli investigatori avrebbero già ascoltato come testimone il marito della 50enne per tentare di raccogliere elementi che permettano di ricostruire la vicenda.

La Procura ha anche disposto l'autopsia, che sarà eseguita mercoledì prossimo, 15 gennaio, dall'equipe di Medicina legale di Siena coordinata dal dottor Mario Gabbrielli. A quanto si apprende, il trauma riportato dalla donna risalirebbe alla notte tra l'1 e il 2 gennaio, quindi, ad alcune ore prima del ritrovamento.

L'autopsia sul cadavere che verrà eseguita nei prossimi giorni potrebbe servire a chiarire se la ferita alla testa sia da ricondurre a una causa accidentale, come, per esempio, una caduta, oppure se a causarla possano essere state terze persone. Sulle indagini dei militari dell'Arma attualmente vige il massimo riserbo.