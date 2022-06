Donna prende a calci e pugni un uomo in strada a Livorno: il video sui social, ma nessuno interviene Calci, pugni e spintoni. Una donna si è resa protagonista di un’aggressione a Livorno nei confronti di un uomo: una scena filmata e poi diffusa sui social e che ha visto anche l’intervento della polizia.

A cura di Chiara Ammendola

Alcuni momenti dell’aggressione di Livorno (Facebook)

Una colluttazione in strada a Livorno tra una donna e un uomo è stata ripresa in un video poi postato sui social, diventando, come si dice in questi casi, virale. Ma la dinamica di quella che, non è chiaro se sia una lite o una reazione a un tentativo di scippo è ancora tutta da ricostruire.

Ciò che appare evidente sono invece i colpi che la donna sferra verso l'uomo. Calci e pugni che denotano una certa preparazione atletica tanto che secondo qualcuno potrebbe trattarsi di una sportiva, una lottatrice.

Tutto è iniziato ieri mattina, lunedì 27 giugno, quando alcuni passanti si sono fermati in strada a Livorno, sugli Scali d'Azeglio, attirati da quella che sembrava una lite e hanno iniziato a filmare, come spesso accade, la scena con un cellulare.

Nessuno però, almeno secondo quanto si evince dalle immagini, è intervenuto per fermare i due. E così nei pochi secondi del video poi diffuso si vede una donna colpire prima con pugni e poi con calci un uomo che tiene tra le mani una borsa che la stessa donna gli strappa via poco dopo.

Spintoni, strattonamenti e ancora colpi fino a quando il video si interrompe. Non sappiamo cosa sia successo prima e dopo quelle immagini.

Come appreso da Fanpage.it, il tutto si è consumato intorno alle 10.30 del mattino quando la polizia è intervenuta sul luogo della lite con una volante dopo aver ricevuto una richiesta d'aiuto attraverso il numero d'emergenza, probabilmente da un testimone che ha assistito alla scena. Quando però gli agenti hanno raggiunto il posto indicato non hanno trovato nessuno.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto, se ci sia stata un lite tra i due o se la donna, come si potrebbe ipotizzare vedendo la borsa tra le mani dell'uomo, sia stata vittima di un tentativo di scippo e si sia così difesa. Non si esclude nemmeno che possa essere una messinscena.

A lasciare perplessi però, ancora una volta, è come nessuno sia intervenuto per fermare i due ma si sia limitato a filmare la scena e postarla sui social.