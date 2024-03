Donna partorisce in aereo, la bimba nasce durante atterraggio d’emergenza a Brindisi Una donna di 38 anni, di origini giordane e al settimo mese di gravidanza, ha partorito a bordo di un aereo della compagnia Wizzair nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo. La 38enne si trovava sul volo Amman-Londra insieme al marito, quando ha avvertito forti dolori e ha richiesto al personale di volo l’attivazione delle procedura d’emergenza. La bimba è nata poco dopo le 2 a Brindisi, dove il volo è atterrato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Atterraggio d'emergenza e parto a bordo di un aereo della compagnia Wizzair nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo a Brindisi, dove una bambina è nata poco dopo le 2. La donna ha 38 anni, di origini giordane ed era al settimo mese di gravidanza.

Come riportato dai quotidiani locali, la 38enne si trovava sul volo Amman-Londra insieme al marito, anche lui giordano, quando ha avvertito forti dolori e ha richiesto al personale di volo l'attivazione delle procedura d'emergenza. Da qui la decisione di atterrare a Brindisi, dove il mezzo è stato messo in sicurezza dall'operatore dell'agibilità in turno, mentre sulla pista era già presente un'ambulanza del 118, subito allertato.

All'arrivo dei medici, però, la donna era già entrata in travaglio e aveva partorito assistita dal personale della compagnia. Subito dopo le due, mamma e figlia, sono state immediatamente condotte all'ospedale Perrino e, secondo quanto si apprende, entrambe sarebbero in buone condizioni di salute. L'aereo, con a bordo in totale 235 passeggeri, ripartirà nel pomeriggio.

"Alle 01:47 è atterrato in emergenza sanitaria un A321 della compagnia Wizz Air UK proveniente da Amman e diretto a Londra Luton per una passeggera in travaglio. L’aeromobile è stato parcheggiato allo stand 211 dell’Aeroporto del Salento e messo in sicurezzadall’operatore in turno dell’agibilità , il quale ha subito allertato il 118, la passeggera ha partorito a bordo dell’ aeromobile. Auguri alla neonata, alla mamma e al papà", ha scritto in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale il personale di Aeroporti di Puglia.

“La piccola ha scelto la Puglia – ha aggiunto il presidente di AdP, Antonio Maria Basile, citato da Repubblica – e tutto lo staff dell’aeroporto e il 118 di base nello scalo hanno prestato l’assistenza necessaria secondo i protocolli”.