Donna morta a Merano, indagato per omicidio compagno che ha dato l’allarme: “È caduta dalle scale” Alexander Gruber deve rispondere di omicidio volontario. E c’è attesa per l’autopsia che potrà sciogliere i dubbi sulla morte di Sigrid Gröber, 39 anni, deceduta poco dopo il suo ricovero all’ospedale di Merano.

A cura di Biagio Chiariello

C'è una svolta nel caso della morte di Sigrid Groeber, la 39enne deceduta sabato notte poco dopo il suo ricovero all'ospedale Tappeiner di Merano. Il compagno 55enne Alexander Gruber è indagato per omicidio volontario.

La donna era arrivata al pronto soccorso con gravissime lesioni multiple. Era stato lo stesso 55enne, custode della scuola alberghiera Kaiserhof di Merano, a lanciare l'allarme, dichiarando che la donna era caduta dalle scale. Avrebbe trascorso la serata in compagnia della 39enne, ma tra il ferimento e la chiamata ai soccorritori sarebbe passato del tempo.

I medici hanno però avrebbero sollevato dubbi sull'origine accidentale delle ferite e hanno informato i carabinieri.

L'autopsia, che sarà effettuata domani 21 febbraio, dovrebbe portare chiarezza. Sarà compito dell'anatomopatologo stabilire se invece si sia trattato di una morte violenta.

L'uomo attualmente si trova in osservazione nel reparto di psichiatria di Merano, dopo aver subito un crollo. In giornata, dice la primaria del reparto Verena Perwanger al quotidiano Dolomiten, sarà deciso in merito ad un suo eventuale effettivo ricovero. Il 55enne da circa sei mesi lavorava come custode nella scuola alberghiera ed occupava un appartamento di servizio al suo interno. La 39enne conviveva con il compagno nell’abitazione al termine di corso della Libertà, proprio nei pressi della scuola.

