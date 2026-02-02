Donna cade dal letto del pronto soccorso di Andria e muore: si indaga per omicidio colposo

Attualità
Una donna di 95 anni è morta dopo essere caduta dal letto in ospedale in attesa di un ricovero: è successo al pronto soccorso di Andria. La Procura indaga per omicidio colposo.
A cura di Giorgia Venturini
Si indaga su quanto accaduto al pronto soccorso di Andria nei giorni scorsi. Stando a una prima ricostruzione, una donna di 95 anni è morta dopo essere caduta dal letto in ospedale in attesa di un ricovero. La Procura di Trani ha aperto un'indagine per omicidio colposo.

Gli inquirenti, come atto dovuto, hanno iscritto una persona nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Inoltre è stata disposta un'autopsia ed è stata eseguita oggi dal medico legale Federica Mele nel Policlinico di Bari. Sarà fondamentale per le indagini capire se la caduta dal letto sia stata la causa del decesso o se i motivi sono altri. Se fosse così però bisognerà capire meglio eventuali responsabilità. Si procede con gli accertamenti del caso.

Al momento con certezza si sa che l'anziana donna si trovava in pronto soccorso quando, forse non sorvegliata adeguatamente né messa in sicurezza, è caduta dal letto di quel reparto. Sarebbe stata soccorsa ma la donna è morta poco dopo.

