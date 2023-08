Donna all’Ikea chiede aiuto al personale con il gesto con la mano “Signal for help”: arrestato il marito Una donna di 48 anni ha lanciato una richiesta di aiuto al personale dell’Ikea di Catania facendo il gesto con le dita del “Signal for help”: al centro commerciale era stata vittima per l’ennesima volta della violenza del marito.

A cura di Giorgia Venturini

Una donna di 48 anni di nazionalità polacca ha chiesto aiuto al personale dell'Ikea lanciando l'allarme con il gesto Signal for help, ovvero il segnale con le dita della mano utilizzato dalla donne vittime di violenza. Tutto è accaduto nel punto vendita di Catania dove la donna è arrivata insieme al marito 32enne e al figlio minorenne. Il personale del punto vendita ha subito capito cosa stava accadendo e ha allertato le forze dell'ordine. Pochi minuti dopo per il marito sono scattate le manette.

La violenza del punto Ikea a Catania

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Catania che si sono immediatamente messi a controllare le telecamere di video-sorveglianza del punto vendita. Le immagini hanno mostrato che l'uomo ha iniziato a insultare la donna perché aveva comprato un mobile difficilmente trasportabile fin ad arrivare a usare la violenza contro di lei: l'ha prima afferrata per i capelli e poi l'ha strattonata. Tutto poi confermato anche da alcuni testimoni. I militari hanno arrestato l'uomo e lo hanno trasferito nel carcere di piazza Lanza a Catania.

La donna aveva già denunciato il compagno

Dagli ulteriori accertamenti è emerso che la donna aveva già denunciato il compagno ad aprile, poi era stata convinta da lui a ritirare la denuncia e a ritornare insieme. Ora la donna ha chiesto di nuovo aiuto e verrà collocata in una struttura protetta. Mentre il 32enne si trova in carcere a disposizione delle autorità giudiziarie.

Cos'è il Signal for help e come si usa

Il gesto è utilizzato da una donna quando è vittima di violenza ed è semplice da fare: si piega il pollice della mano, lasciando prima le quattro dita in alto e poi chiudendole a pugno. Lo scopo è lanciare un sos silenzioso anche ad estranei: il gesto permette alla donna di non essere notata dal partner violento. Per esempio si può usare durante una videochiamata con amici, colleghi o parenti mentre si parla di tutt'altro o ci si scambiano ricette. Oppure con il fattorino che consegna la cena, o con il corriere o il postino. Già in molti casi è stato utilizzato dalle donne, salvate così dalla violenza del compagno.