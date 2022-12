Don Luca Favarin, il prete di migranti, gay e prostitute, è stato sospeso dalla Curia di Padova La sospensione arriva dopo lunghe polemiche con la Diocesi, secondo la quale l’ormai ex sacerdote non avrebbe mai concordato le iniziative di accoglienza messe in campo in questi anni.

A cura di Davide Falcioni

Don Luca Favarin, il prete dei migranti e dei richiedenti asilo che gestisce un centro di accoglienza e si occupa del ristorante equo solidale Strada Facendo, è stato sospeso a divinis dalla Curia. La notizia era nell'aria da qualche giorno ma l'ufficialità è arrivata solo ieri ed è stato stato lo stesso protagonista a rendere pubblica la notizia sulla sua pagina Facebook. Don Luca non potrà amministrare i sacramenti, il che include tra l'altro la celebrazione della messa e la confessione.

Nei giorni scorsi Don Luca si era fatto fotografare davanti al portone del palazzo del vescovo monsignor Claudio Cipolla. Ordinato sacerdote nel 1988, è laureato in filosofia e scienze della formazione e ha dato vita alla onlus Percorso vita che si occupa di immigrati, emarginati, poveri e prostitute. Alcuni anni fa criticò l’ipocrisia dei credenti che preparavano il presepe per Natale, ma non si dimostravano accoglienti nei confronti di chi arriva da altri Paesi.

Scriveva il sacerdote:

Il coraggio di togliere il disturbo? Eccolo. Io mi sono davvero stancato. Dopo 20 anni in cui accogliamo disgraziati di giorno e di notte, ragazzetti che arrivano nelle nostre case con la pancia piena di ovuli di droga o con la faccia dilaniata dalle risse di strada io non voglio giocare all’eroe di turno o al profetuncolo emarginato dall’istituzione ecclesiastica. Mi si dice “quello che fai crea disagio alla diocesi”. No cara istituzione ecclesiastica. Quello che facciamo è creare inclusione, solidarietà, accoglienza, umanità, e anche qualità e cultura. Lo chiamate disagio? È considerato incompatibile? Ne prendo atto, ma non rinuncio a fare quello che stiamo facendo: la cosa più bella della vita. E se suscita disagio in qualche benpensante ben venga! “Quello che fai è bello, ma non c’entra niente con noi. Lo fai a titolo personale. Non lo fai a nome della Chiesa”. Ne prendo atto, ne sono consapevole. Ma sono passati i tempi lunghissimi in cui tacere e soccombere e portare pazienza. Ne traggo le dirette conseguenze e da persona che sta in piedi me ne vado per la mia strada. Credo nell’inclusione e questo significa il diritto di amarsi e vedere pubblicamente riconosciuto il proprio amore anche per le persone dello stesso sesso. Credo nei diritti delle persone indipendentemente dai loro orientamenti sessuali o dai loro credi. Credo fermamente in una legge sul diritto del fine vita. Questo va totalmente contro il magistero ufficiale della Chiesa e io, per correttezza e integrità, non posso esserne portavoce. Accanto al coraggio di resistere c’è quello di chi interrompere un legame quando diventa talmente stretto da soffocare. Io ho scelto prima l'uno ora è tempo di scegliere l'altro. Parliamo lingue diverse e diamo priorità a cose diverse, siamo da troppo tempo su mondi radicalmente diversi: con infinita ed estrema serenità e gioia Io continuerò domani, come ieri, ad accogliere nelle nostre comunità i ragazzetti che sono sulla strada vittime della violenza e dello sfruttamento, in nome di Dio e dell’umanità.

La rottura con la Diocesi era dunque annunciata ormai da giorni e sarebbe stato lo stesso Favarin a chiedere la sospensione dal suo ministero. È stata la stessa Curia ad annunciarlo ieri precisando che nei suoi confronti "non c’è alcun atteggiamento di avversione, ma al contrario rispetto e apprezzamento per il suo impegno sociale e per l’attenzione, dimostrata in tutti questi anni, verso le persone più povere e fragili".