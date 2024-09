Distributore eroga benzina gratis, la voce si sparge e arrivano anche con taniche: spariti 3mila litri

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un distributore di carburante è andato in tilt nel fine settimana a Palermo, elargendo benzina gratis a chiunque e innescando una corsa all’accaparramento che alla fine ha fatto risultare un ammanco di ben 3mila litri di carburante. L’episodio nella notte tra sabato e domenica scorsi a un distributore di via Pallavicino dove si sono viste scene da vero e proprio assalto al pieno.

Vetture e persone in coda e uno strano via vai di gente davanti alla stessa pompa di benzina per tutta la notte avevano già destato molti sospetti ma la conferma è arrivata solo al mattino quando il titolare del distributore si è accorto di un ammanco di ben 3mila litri di carburante senza alcun introito. Il guasto a uno degli impianti self sempre aperti infatti ha dato la possibilità a chiunque alzasse la pistola di rifornirsi senza pagare nulla.

Dopo i primi casi, la voce si è sparsa subito per tutto il quartiere attirando gente e successivamente il passaparola ha fatto il resto. Sul posto quindi sono accorse e si sono avvicendate decine di persone che per tutta la notte hanno fatto rifornimento a vetture e motorini. Non solo, non contenti alcuni sono tornati più volte e altri si sono presentati anche con taniche e bidoni per prelevare la benzina.

Al benzinaio, dopo aver appreso del maxi furto, non è rimato che avvertire le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia di stato che stanno visionando le telecamere del distributore e della zona circostante per individuare i tanti che hanno approfittato del guasto.

Si tratta infatti di un’azione fraudolenta e tutti rischiano una denuncia per furto o appropriazione indebita. Inoltre in caso di processo in sede civile si potrà essere obbligati a rimborsare il gestore della pompa di benzina restituendo i soldi indebitamente sottratti.