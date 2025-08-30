Dipendente comunale fa quattro lavori e guadagna 290.000 euro: condannato a tre anni di carcere

Un 66enne del Gloucestershire, Bryn Howells, ha svolto contemporaneamente quattro lavori pubblici, guadagnando oltre 250.000 sterline – pari a quasi 290.000 euro – senza dichiararli e falsificando presenze. Scoperto dall’unità antifrode, è stato condannato a tre anni di carcere.

Un dipendente comunale svolgendo contemporaneamente quattro diversi lavori ha guadagnato 250.000 sterline, pari a quasi 290.000 euro. Si tratta di Bryn Howells, 66enne del Gloucestershire, che per questo è stato condannato a tre anni di carcere.

Secondo le autorità non ha mai dichiarato i suoi quattro lavori e ha falsificato le presenze nei diversi uffici, stratagemmi che gli avrebbero permesso di guadagnare più di 236.000 sterline tra febbraio 2022 e giugno 2023. L'uomo invece sostiene di non aver fatto nulla di illecito ma di essere stato solo "molto motivato".

Come ha fatto il dipendente comunale a tenere segreti i suoi quattro lavori

Howells lavorava contemporaneamente per il consiglio comunale di Tewkesbury, il consiglio del South Gloucestershire e Publica Group, ma ha negato di aver compiuto qualsiasi illecito, affermando invece di essere stato motivato dal desiderio di sostenere i consigli locali in cui il personale scarseggiava.

Howells ha inoltre affermato che nessuna avrebbe subito danni economici a causa delle sue azioni e che avrebbe sempre portato a termine il suo lavoro. Il Tribunale di Gloucester che giovedì lo ha condannato però ha un'altra opinione. Per il giudice, il 66enne ha svolto tutti quei lavori consapevole che i consigli comunali non avrebbero controllato la sua situazione.

Il Tribunale ha ricostruito tutti i lavori di Howells, una lunga lista di impieghi pubblici ben remunerati: funzionario addetto all'edilizia strategica presso il consiglio di Tewkesbury; perito senior presso il consiglio del South Gloucestershire; perito e geometra immobiliare presso la Publica Group.

La passione per il lavoro di Howells è venuta alla luce durante un controllo delle buste paga da parte dell'unità antifrode del consiglio comunale di Tewkesbury. All'epoca l'uomo si era appena dimesso dal consiglio del South Gloucestershire, ma aveva mantenuto i suoi incarichi al consiglio di Tewkesbury e all Publica Group.

Da allora è partita una indagine che a luglio gli era valsa la prima condanna per sei capi d'imputazione che vanno dalla frode alla divulgazione di informazioni, mentre giovedì scorso è arrivata la stangata del carcere.

Un dipendente comunale può svolgere più lavori contemporaneamente?

Anche in Italia un dipendente pubblico non può svolgere più incarichi insieme, soprattutto senza farlo sapere agli enti coinvolti. I dipendenti comunali, in quanto dipendenti pubblici, sono soggetti al regime di esclusività e devono dedicarsi in via esclusiva all'impiego per il quale sono stati assunti nella Pubblica Amministrazione.

Fanno eccezione solo alcune attività che possono essere svolte anche se si ha un contratto pubblico, come docenze, attività di formazione, collaborazioni con giornali, e in alcuni casi anche attività libero-professionali. È necessario però che l'amministrazione pubblica sia informata e dia il proprio assenso.

In caso contrario si può andare incontro a una serie di sanzioni che vanno dal più blando richiamo disciplinare fino alla restituzione delle somme percepite e il più grave licenziamento.