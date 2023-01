Dimesso dal Pronto Soccorso, muore due giorni dopo a causa di un malore il musicista Daniele Massaro Daniele Agostino Massaro, musicista e attivista politico ostunese di 43 anni, è morto ieri a causa di un malore. Disposta l’autopsia, due giorni fa era stato dimesso dal Pronto Soccorso.

A cura di Davide Falcioni

Si è accasciato a terra in una strada del centro di Ostuni ed è morto all'improvviso nonostante i tentativi prima dei presenti, poi dei soccorritori, di rianimarlo. Così ha perso la vita ieri mattina Daniele Agostino Massaro, 43enne ostunese, una vita tra l’impegno politico e la musica: un improvviso malore l'ha colto poco dopo essere uscito da un ambulatorio medico nel centro della "città bianca". Ora sarà l’autopsia, disposta dal sostituto presso il tribunale di Brindisi Alfredo, Manca a fare chiarezza sulle cause del decesso.

Il tutto – stando ad alcuna testimonianze raccolte – è accaduto in pochi istanti. Daniele Agostino Massaro si sarebbe accasciato accanto alla sua automobile dopo essere uscito dallo studio del medico di famiglia; i primi a soccorrere l’uomo sono stati alcuni passanti che hanno anche chiesto l’intervento del 118.

I soccorritori sono arrivati dopo pochi minuti e gli operatori hanno iniziato le manovre salva vita. Sembra che le operazioni di rianimazione siano andate avanti per quasi un’ora senza esito positivo e alla fine i medici altro non hanno potuto fare se non constatarne il decesso. La salma dunque è stata recuperata è stata portata presso il cimitero di Ostuni, in attesa dell'autopsia.

A quanto pare, infatti, che Daniele Agostino Massaro due giorni fa avrebbe fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Si sarebbe recato presso quel reparto del nosocomio ostunese per accertamenti, ma era stato rispedito a casa la sera stessa e sembra che proprio in relazione al ricorso alle cure mediche di domenica ieri mattina si fosse recato presso l’ambulatorio del medico di famiglia.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio dal momento che Massaro era molto noto negli ambienti della musica etnica e della politica locale: originario di Latiano, era stato assessore comunale ed era stato ai vertici provinciali del partito dei Verdi.

Quanto al suo impegno musicale, Massaro era tra i fondatori del gruppo reggae "Scamnum" e di recente aveva partecipato a una tournée in Arabia Saudita.