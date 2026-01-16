Dimentica le chiavi, tenta di entrare dalla finestra e precipita per 5 metri: 42enne in fin di vita

Un uomo di 42 anni è caduto da circa cinque metri tentando di entrare dalla finestra dopo aver dimenticato le chiavi. Soccorso in elicottero, lotta tra la vita e la morte a Parma.

Un uomo di 42 anni è precipitato da un'altezza di circa cinque metri mentre cercava di entrare in casa sua dalla finestra perché aveva dimenticato le chiavi. L'uomo è stato recuperato dall'elisoccorso e ricoverato in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma. L'episodio è avvenuto giovedì 15 gennaio 2026 poco dopo le ore 13.30.

Secondo le prime ricostruzioni, il 42enne di origine tunisina aveva dimenticato le chiavi e per rientrare in casa aveva deciso di passare attraverso la finestra posta al primo piano della palazzina di Canolo di Correggio in cui viveva. L'uomo però è precipitato ed è stato trovato a terra da alcun passanti che vedendolo esanime al solo hanno allertato il 118.

Sul posto sono intervenuti l'’ambulanza e l’automedica. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi agli operatori e per lui è stato diposto l’elisoccorso per il trasporto all'ospedale di Parma. Non ha ripreso conoscenza e al momento si trova ricoverato in pericolo di vita.

Articolo in aggiornamento