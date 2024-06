video suggerito

Diede fuoco alla moglie e all’amica per i soldi dell’assicurazione: ergastolo per Sergio Miglioranza È stato condannato all’ergastolo Sergio Miglioranza, il 72enne che nel giugno 2020 diede fuoco alla sua abitazione uccidendo la moglie e l’amica della donna. L’uomo appiccò il rogo per intascare i soldi dell’assicurazione sulla casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sergio Miglioranza

È stato condannato all'ergastolo Sergio Miglioranza, il 72enne che il 10 giugno del 2020 diede fuoco alla sua villetta di via Feltrina a Castagnole bruciando vive al suo interno la moglie 68enne Franca Fava e l'amica (e badante) Fiorella Sandre, di 74 anni. L'uomo oggi ha 72 anni ed è stato condannato all'ergastolo dopo 4 anni di vicenda giudiziaria. "Finalmente dopo 4 anni ho la soddisfazione di vederlo condannato per mia mamma e per la sua amica – ha spiegato Martina Sandre, figlia della 74enne amica della vittima -. Io l'ho sentita nel pomeriggio di quel 10 giugno e sembrava che non ci fossero problemi, non ho mai avuto segni di qualcosa che non andasse".

Le due vittime del rogo

Secondo i magistrati, il movente sarebbe stato di tipo economico: Miglioranza voleva incassare il premio dell'assicurazione sulla casa ripianando la perdita di quell'ingente somma di denaro che lui e la moglie avrebbero ricevuto come risarcimento per la morte del figlio e che 10 anni prima il 72enne aveva perduto dopo aver prestato l'intero l'importo (circa 200mila euro) a una conoscente che poi non gliel'aveva più restituito. Da qui la decisione di dar fuoco alla casa per intascare i soldi dell'assicurazione posizionando delle bombole di gas e sbarrando la porta di uscita della lavanderia situata al piano terra, proprio dove le due vittime erano solite dormire.

Le due, stando a quanto ricostruito, sarebbero morte mentre cercavano una via d'uscita per scampare alle fiamme. Il 72enne era a processo per duplice omicidio premeditato e truffa alle assicurazioni. L'uomo è stato condannato anche all'isolamento diurno per il periodo di un anno. Martina Sandre è scoppiata in un pianto liberatorio alla lettura della sentenza. A lei la Corte d'Appello aveva assegnato una provvisionale di 150 mila euro mentre 100mila sono andranno a suo figlio, il nipote di Fiorella.

Miglioranza avrebbe impiegato 17 minuti a mettere in atto il piano diabolico. L'anziano avrebbe preparato 11 punti di innesco, 9 esterni alla casa e due internamente al primo piano utilizzando della benzina e dei blocchetti accendi fuoco, poi avrebbe acceso il tutto. Il rogo avrebbe avvolto prima il piano terra e poi tutto il resto della villetta.