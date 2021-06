Denise Pipitone poteva essere ritrovata "il giorno dopo la sua scomparsa", così Piera Maggio, la mamma della bimba scomparsa nel 2014 a Mazara del Vallo è intervenuta a Mattino 5 per commentare gli ultimi risvolti, anche legali, delle indagini sul caso. "Chi lo sa, abbiamo perso del tempo prezioso. Per questi errori e negligenze nessuno mai pagherà le spese" dice la donna Federica Panicucci, ammettendo tra le lacrime le difficoltà di un madre che non ha più notizie della figlia da ormai 17 anni: “Ci sono momenti in cui sono giù e non mi va di vedere nessuno. Momenti difficili”. A quel punto anche la conduttrice di Canale 5 si è commossa, intuendo lo stato d’animo dell’altra donna essendo anch’essa una madre: “Sei una mamma a cui è stata tolta la figlia, è molto difficile…”. Piera parla dunque delle ricerche infruttuose svolte nelle ore immediatamente successive al rapimento: "Ovviamente puntiamo tanto sul lavoro che stanno facendo in Procura, noi vogliamo arrivare a una verità. Diciassette anni sono tanti e sono stati fatti tanti errori, c'è da riflettere…".

La donna ha parlato anche del dolore dei suoi familiari in tutti questi anni: "Piero [Pulizzi ]è un papà che soffre tutt'oggi – ha detto Piera Maggio – è doppiamente colpito. Non è facile. Lui cerca di stare dietro le quinte, ma è sempre presente in tutto e mi dà sempre un aiuto in tutto quello che faccio. È apparso poche volte in tv, è una sua scelta dettata da quelle che sono le evidenze".

La Panicucci ha sottolineato come il rapporto fra Piero Pulizzi e Piera Maggio sia caratterizzato dal sostegno reciproco. La mamma di Denise ha confermato: "Lui sorregge me e io sorreggo lui, è uno scambio continuo. Quando lui è giù io cerco di tirarlo su e viceversa. Ma la quotidianità non è semplice, perché si vive anche di rabbia, di nervosismo delle volte. Dipende da quello che succede in questa vicenda, cambia anche i nostri modi di fare. Non è facile affrontare quello che abbiamo addosso, soprattutto in questi tre mesi. Non c'è serenità, è da molto che l'abbiamo persa. Si va avanti e affrontiamo la vita giorno per giorno".

E sul figlio Kevin, il fratello maggiore di Denise: "Si è parlato tanto di me e del mio dolore, ma a Kevin è stata strappata la sorellina, la compagna di giochi – dice la madre – . Lui ha sofferto tanto questa situazione. Ho cercato di proteggerlo e in parte ci sono riuscita. Ma ha avuto una madre che ha dovuto lottare e forse ho tolto qualcosa a lui. Noi mamme siamo così, abbiamo sempre sensi di colpa. Ma Kevin è un ragazzo meraviglioso, ha compreso benissimo quello che è successo".