Denise Pipitone, gli auguri di compleanno dei genitori: “18 anni senza coccole e abbracci” “Denise compie 22 anni” si legge su una immagine pubblicata questa mattina da Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori della bambina scomparsa all’età di 4 anni da Mazara del Vallo.

A cura di Susanna Picone

“Diciotto anni dalla tua assenza, senza coccole e abbracci. Denise sei nel cuore di chi ti ama veramente. Buon Compleanno Denise, ovunque tu sia”: una foto di una bambina sorridente, come lo era prima di sparire nel nulla all’età di soli quattro anni, e poche parole da parte dei suoi genitori.

È il messaggio che questa mattina Piera Maggio e Pietro Pulizzi hanno affidato ai social per augurare buon compleanno alla figlia scomparsa il primo settembre del 2004. Oggi, 26 ottobre 2022, Denise Pipitone compirebbe 22 anni. Ma già da 18, appunto, la bambina manca dalla sua casa di Mazara del Vallo, in Sicilia.

Il messaggio affidato a Facebook è firmato dalla mamma e il papà, Piera e Pietro, e dal fratello di Denise, Kevin, con la moglie Brigitte. Tantissimi i commenti di sostegno per i familiari e i messaggi di auguri a Denise Pipitone. "Ormai sei diventata grande…una Donna.Che Dio ti possa guidare sulla strada di casa dove ci saranno ad aspettarti tutte le persone che ti amano e che ti cercano da 20 anni…", uno dei tanti messaggi su Facebook.

Sul fronte delle indagini sulla sparizione di Denise Pipitone non sembrano esserci particolari novità, anche se qualche settimana fa l’avvocato Giacomo Frazzitta, che segue la vicenda della piccola dall’inizio, ha parlato della cosiddetta pista della Valtellina, definita “plausibile”.

Si tratta di una vicenda che risale al 2005. C’erano anche delle foto, come spiegato in alcune intercettazioni. Ad averle mostrate a un ufficiale dei carabinieri sarebbe una ragazza del Kosovo di nome Juliette, che pare andasse qualche volta in visita a Bergamo da una zia e che portasse con sé una bambina di nome Danàs. Secondo la testimone, la bambina – che secondo lei potrebbe essere la piccola Denise Pipitone – parlava perfettamente l’italiano nonostante vivesse con un gruppo di presunti rom.