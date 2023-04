Deltaplano precipita a Forlì: morti istruttore e allievo di 30 anni Un deltaplano è precipitato oggi in località Filetto, vicinissima alle frazioni di Branzolino e Barisano, tra Forlì e Ravenna: morti un istruttore di 69 anni e un allievo di circa 30. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Tragedia oggi a Forlì: un deltaplano è precipitato per cause ancora in via di accertamento nelle campagne a Nord della città romagnola.

Due le vittime nel tragico schianto: si tratta di un istruttore di 69 anni e un allievo di circa 30 della provincia di Ravenna. Secondo alcuni testimoni, il velivolo avrebbe compiuto alcuni volteggi, forse il segnale che qualcosa non stava andando bene, prima di precipitare.

I due erano partiti col deltaplano dall’aviosuperficie di Villafranca, prima di cadere poche decine di metri oltre il confine con la provincia di Ravenna, in località Filetto, vicinissima alle frazioni di Branzolino e Barisano.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non c’era nulla da fare per i due a bordo del velivolo. Sono giunti poi i vigili del fuoco e i carabinieri. In corso indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

In aggiornamento.