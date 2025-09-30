Dalla spesa all’arresto: moglie carabiniere e marito poliziotto fermano due ladri mentre sono al supermercato

Un 16enne e un 25enne hanno provato a rubare una moto dal parcheggio di un supermercato di Palermo venerdì 26 settembre. Ma sono stati fermati da un Maresciallo dei carabinieri e da un Ispettore di polizia, rispettivamente moglie e marito, che in quel momento erano fuori servizio e stavano facendo la spesa.

Due ragazzi di 16 e 25 anni hanno provato a rubare una moto nel parcheggio di un supermercato di Palermo venerdì 26 settembre, senza riuscirci. Sono stati infatti fermati da due coniugi. Si tratta di un Maresciallo dei Carabinieri e di un Ispettore della Polizia, rispettivamente moglie e marito, che in quel momento erano fuori servizio.

I due indagati sono arrivati nel parcheggio a bordo di una bicicletta elettrica e hanno iniziato ad aggirarsi tra i veicoli in sosta. Fermatisi vicino a una moto, ne hanno rotto il bloccasterzo, tentando poi di fuggire via con la refurtiva.

Negli stessi momenti, i due membri delle forze dell'ordine sono usciti dal supermercato dove si erano recati per fare la spesa. Così, hanno assistito al tentativo di fuga dei due e insospettiti li hanno bloccati.

Hanno provato dunque a identificarli. Ma il più grande dei due giovani ha spinto il Maresciallo che è caduta a terra. A quel punto, il 25enne è fuggito a bordo della bicicletta elettrica, lasciando il suo complice nel parcheggio.

Ora nei confronti del maggiorenne è scattata la denuncia in stato di libertà per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Il 16enne che è rimasto indietro, invece, è stato arrestato e portato all'istituto penale minorile "Malaspina".

La moto che è stata forzata si è leggermente danneggiata ma è stata restituita al legittimo proprietario.