Dal cestino della piazzola in A4 spunta proiettile da mortaio: artificieri sul posto e code verso Torino

Lo strano rinvenimento in una piazzola di sosta nell’area di Chivasso quando alcuni automobilisti hanno scorto da un cestino un groppo proiettile che qualcuno aveva gettato nei rifiuti e hanno chiamato la polizia .
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Antonio Palma
Un singolare rinvenimento su una piazzola di sosta dell’autostrada A4 Torino Milano ha fatto scattare l’allerta massima oggi sul tratto piemontese dell’importante arteria stradale dove sono accorsi polizia e artificieri. Dal cestino dell’area di sosta, infatti, è spuntato addirittura un proiettile da mortaio che ha richiesto l‘intervento degli specialisti per l'analisi ed evitare possibili deflagrazioni. Il ritrovamento nelle primissime ore della mattinata di lunedì 23 febbraio in una piazzola di sosta nell'area di Chivasso.

In zona sono intervenute varie pattuglie della Polizia Stradale di Novara, che hanno chiuso e delimitato l’area mettendola in sicurezza in attesa dell'intervento degli artificieri. L’allerta inevitabilmente ha causato forti rallentamenti lungo tutto il tratto autostradale dell’A4 interessato, tra lo svincolo di Rondissone e l’uscita di Chivasso est, nella careggiata in direzione Torino.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che all'alba si erano fermati sulla stessa area di sosta e che gettando cartacce si sono accorti che dalla busta all’interno del cestino spuntava quello che appariva un grosso proiettile. Gli artificieri accorsi sul posto lo hanno successivamente identificato poi come un residuato bellico, un vecchissimo proiettile da mortaio probabilmente molto datato.

Tangenziale Napoli, auto si incendia a Corso Malta: traffico impazzito al casello

Per questo si pensa non vi sia materiale esplosivo e che si tratti solo di un reperto ormai inerte e non è stata disposta nessuna chiusura stradale. La rimozione però dovrà essere effettuata con cura e le eventuali limitazioni alla circolazione saranno decise solo dopo una attenta valutazione. Resta da capire come e perché qualcuno abbia pensato che fosse una buona idea abbandonare un vecchio proiettile da mortaio in un cestino dell’autostrada.

Attualità
