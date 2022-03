Cuneo, strangola e uccide la madre poi chiama i soccorsi: “Le ho fatto del male” Avrebbe strangolato la madre dopo aver provato a togliersi la vita il 57enne Gabriele Tolosano. L’omicidio si è consumato questa mattina nella provincia di Cuneo.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Ha ucciso la madre strangolandola e poi ha chiamato i soccorsi raccontando l'accaduto. È accaduto nel piccolo comune di Dronero, in provincia di Cuneo, dove la vittima, Olga Aimar, 89 anni, viveva e dove ha trovato la morte per mano del figlio. L'uomo, Gabriele Tolosano, un pensionato di 57 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. È stato lui ad allertare i soccorsi dopo aver ucciso l'anziana madre: quando i carabinieri della compagnia locale sono giunti in via 24 maggio, dove si trova l'appartamento della donna, lo hanno trovato in stato confusionale e ricoperto di sangue. Ai militari ha immediatamente confessato l'assassinio.

"Le ho fatto del male", avrebbe detto ai carabinieri che lo hanno poi affidato alle cure del personale sanitario. Il 57enne si sarebbe infatti inferto delle lesioni prima di uccidere la madre e per questo, visto anche lo stato confusionale nel quale è stato ritrovato, è stato portato in ospedale a Cuneo. Verrà interrogato nelle prossime ore prima della decisione sulla convalida del fermo. Le indagini sono affidate ai militari del NOR della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Cuneo coordinati dal procuratore della Repubblica di Cuneo, il dott. Onelio Dodero.

Secondo quanto ricostruito finora sembra che Gabriele Tolosano, ex operaio, fosse in cura da tempo per problemi psichici: sembra che questa mattina abbia tentato di togliersi la vita prima dell'intervento dell'anziana madre che avrebbe provato a fermarlo. In quel momento l'uomo si sarebbe accanito verso la donna uccidendola. Il corpo della donna è stato ritrovato, ormai senza vita, dai carabinieri in una stanza dell'appartamento. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia che dovrà chiarire se l'ipotesi del medico legale che in una prima analisi ha ipotizzato un decesso avvenuto per strangolamento.