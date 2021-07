Tragedia a Torre Mondovì, in provincia di Cuneo. Due persone sono decedute all'interno del laboratorio della panetteria "Manuello" in via Umberto I. Si tratterebbe di madre e figlio, titolari dell'esercizio commerciale. Il ritrovamento è avvenuto tra le 8.30 e le 8.48 nella prima mattinata di oggi (domenica 11 luglio). All'origine, probabilmente, un'intossicazione da monossido di carbonio dovuta al malfunzionamento del forno. La dinamica è in fase di ricostruzione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Mondovì, il soccorso del 118 e i Carabinieri. Sono sopraggiunti anche i tecnici Spresal.

Probabile intossicazione da monossido di carbonio

A dare l’allarme stamane un parente poco prima delle 9. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Mondovì, il soccorso del 118 e i Carabinieri. Sono sopraggiunti anche i tecnici Spresal. La panetteria, l’unica di Torre Mondovì, era aperta al pubblico, come tutte le domeniche. All’arrivo dei soccorsi il laboratorio era invaso dal fumo e questa è la circostanza che fa pensare al fatto che madre e figlio siano rimasti intossicati da monossido di carbonio: sono stati portati all’esterno del locale dove immediatamente si è tentato di rianimare i due, ma ogni tentativo è stato vano.