Cuneo, bimba di 10 anni investita dall’autobus mentre attraversa per raggiungere la mamma: è grave

A cura di Gabriella Mazzeo

Una bimba di 10 anni è stata investita da un pullman questo pomeriggio a Dogliani, nel cuneese. Secondo le prime informazioni, la piccola era scesa dall'autobus poco prima. La bimba avrebbe riportato ferite da codice rosso e per lei è stato disposto il trasferimento presso l'ospedale Regina Margherita di Torino con l'elicottero del 118. La minore era appena scesa dall'autobus ed era in procinto di attraversare la strada per raggiungere la mamma dall'altra parte. Il pullman si era fermato proprio davanti casa della vittima.

Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni di salute della bambina. Per il momento resterebbe ricoverata presso il nosocomio torinese in codice rosso. La piccola vittima è stata affidata alle cure dei pediatri specializzati della struttura Regina Margherita. Le cause dell'incidente sono ancora tutte da accertare. Lo scontro è avvenuto lungo la strada provinciale che conduce a Belvedere Langhe. Dopo essere regolarmente scesa dall'autobus, avrebbe cercato di attraversare sulle strisce pedonali, ma subito è stata travolta dal mezzo. Secondo le prime ricostruzioni, l'autista ha immediatamente offerto aiuto alla vittima e alla sua mamma. La bambina è stata soccorsa subito e pochi istanti dopo sono stati allertati i sanitari del 118 per tutte le prime cure del caso. Dopo una tempestiva valutazione delle condizioni di salute della piccola vittime, è stato disposto il suo trasferimento presso l'ospedale torinese in codice rosso con l'ausilio di un elicottero per provvedere quanto prima alle cure mediche utili a salvarle la vita. Le forze dell'ordine sono impegnate ad approfondire il caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto nel pomeriggio. Nel frattempo c'è grande preoccupazione per il recupero della bimba in ospedale.