Crollano le prime dosi: e di questo passo al 90% dei vaccinati ci arriveremo tra due mesi Mancano ancora due milioni di persone per raggiungere l’obiettivo fissato dal commissario Figliuolo del 90% di popolazione over 12 completamente vaccinata in Italia. Tuttavia, vista la brusca flessione in relazione alla somministrazione delle prime dosi di vaccino nell’ultima settimana, la strada sembra in salita: a questo ritmo ci vorrebbero più di due mesi.

A cura di Ida Artiaco

Gli esperti sono stati chiari: per raggiungere un buon grado di protezione contro il Covid-19 e le sue varianti è necessario immunizzare il 90% della popolazione vaccinabile, che è anche diventato il nuovo obiettivo del commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, il generale Figliuolo. "La campagna sta continuando perché il nostro obiettivo è sfondare la soglia dell'86% di prime dosi per portarci ancora più avanti verso il 90%", ha ribadito qualche giorno fa. Ma la meta è tutt'altro che vicina, soprattutto dopo la brusca frenata che si è registrata in relazione alla somministrazione delle prime dosi di vaccino, nonostante la spinta del Green pass, diventato obbligatorio dal 15 ottobre per accedere in aziende e uffici.

Come ha confermato il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, nell'ultima settimana c'è stata un sensibile flessione del numero dei nuovi vaccinati: -53% rispetto ai 7 giorni precedenti. Le somministrazioni delle prime dosi dal 20 al 26 ottobre sono state in media 152mila al giorno, mentre altri 11 milioni di dosi rimangono in frigorifero. La media giornaliera dei nuovi vaccinati si è ridotta, nello specifico, dai 58.260 del 19 ottobre ai 27.601 del 26 ottobre e nell'ultima settimana sono soltanto 193.205 i nuovi vaccinati. Al 27 ottobre il 78,5% della popolazione (46,5 milioni di persone) ha ricevuto almeno una dose (+204.896 rispetto a sette giorni prima) e il 75,1% (44,5 milioni) ha completato il ciclo (+459.731).

Ciò significa che per raggiungere il 90% mancano oltre due milioni di persone. Se si proseguisse a questo ritmo, con 20mila prime dosi al giorno come nell'ultima settimana, per arrivare a immunizzare i soggetti rimasti, servirebbero almeno 100 giorni, cioè quasi tre mesi. Il problema è che le cose potrebbero anche andare peggio, dal momento che le prenotazioni di prime dosi sono in continua flessione. Al momento sono quasi 7,5 i milioni di cittadini over 12 che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino. Sfuma così la previsione di arrivare alla soglia del 90% a fine ottobre, mentre intanto continuano ad aumentare i nuovi positivi. Il trend è confermato anche dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia, secondo il quale non solo l'indice Rt di trasmissibilità del contagio sfiora la soglia di guardia di 1, ma in aumento è anche l'incidenza e il numero di regioni considerate a rischi moderato (ne sono ben 18).