Crolla tettoia del palco del concerto di Elisa, due feriti: paura a Bassano del Grappa Paura a Bassano del Grappa, dove è crollato il tetto del palco dove domani si esibirà la cantante Elisa Toffoli: due le persone ferite, ma le loro condizioni non sono gravi.

A cura di Ida Artiaco

Attimi di apprensione a Bassano del Grappa, in Veneto, dove è crollata la tettoia del palco al parco Ragazzi del 99 dove domani sera è in programma il concerto di Elisa Toffoli: due persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. È successo intorno alle 13 di oggi.

Secondo quanto si è appreso, la tettoia del palco era stata già montata ma si è piegata a 45 gradi crollando sulla base del palco. I vigili del fuoco, giunti subito sul posto, hanno messo in sicurezza l’area transennandola, mentre i due feriti fortunatamente in maniera non grave sono stati presi in cura dal personale del SUEM.

L'incidente è avvenuto quando molte persone impegnate per l'allestimento erano in pausa pranzo. Sul posto anche il personale dello Spisal, carabinieri e polizia di stato. Sono ora attese della autogrù per la rimozione del tetto.

Leggi anche Entra in chiesa e inizia a sparare sui fedeli, due morti e un ferito in Alabama

Elisa aveva scelto Bassano del Grappa per dare il via al suo tour “Back to the Future” dedicato alla salvaguardia dell’ambiente, col concerto già sold out in programma domani, martedì 28 giugno.

Come precisa Repubblica, raggiunti telefonicamente, gli organizzatori del tour di Elisa di Friends & Partners hanno chiarito che il palco non è stato realizzato da loro. "Non è di competenza nostra ma della produzione del festival che organizza", ha spiegato Ferdinando Salzano. "Non è una nostra produzione, siamo soltanto ospiti con lo show di Elisa".