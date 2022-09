Crolla solaio di una palazzina in ristrutturazione nel Tarantino: morto un operaio, ferito un secondo È di un operaio morto e di uno ferito il bilancio del crollo del solaio di una palazzina avvenuto nel Tarantino a Lizzone. L’incidente sul lavoro è avvenuto durante alcuni lavori di ristrutturazione.

Il solaio di una palazzina in strutturazione a Lizzano, nel Tarantino, è crollato travolgendo con i calcinacci gli operai che erano al lavoro in quel momento. Il bilancio è di un morto e di un ferito. L'incidente è avvenuto questa mattina in una struttura di via Ariosto 5 dove erano in corso dei lavori: poco dopo mezzogiorno, così come raccontato anche dai testimoni, è stato udito un forte boato. A causarlo il crollo del solaio al quale stavano lavorando gli operai in quel momento.

Secondo quanto si apprende un operaio sarebbe stato estratto vivo dalle macerie e condotto in ospedale in condizioni gravi, mentre per il secondo operaio non c'è stato niente da fare: il suo corpo è stato estratto senza vita dalle macerie dai vigili del fuoco che sono giunti con diversi mezzi sul posto e che sono impegnati nel tentativo di capire se vi siano altri dispersi. Sul posto ci sono anche i carabinieri e il personale del 118.

La vittima è stata estratta dalle macerie e ora si attende l'arrivo del medico legale. Il ferito è stato invece trasportato al Santissima Annunziata, l'ospedale di Taranto. Il crollo è avvenuto all'interno di una palazzina ad un piano dove i due operai stavano lavorando. Ora si dovranno chiarire le cause dell'incidente sul quale indagano i militari in attesa dei rilievi tecnici necessari a ricostruire l'accaduto. In corso i primi accertamenti per stabilire le cause del crollo.

(In aggiornamento)