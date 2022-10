Crolla l’aula magna dell’università di Cagliari, vigili del fuoco sul posto L’aula magna dell’università di Cagliari è crollata. Non è ancora chiaro al momento se vi siano persone coinvolte o meno.

A cura di Susanna Picone

È crollata l’aula magna dell'università di Cagliari. È quanto si apprende da fonti dei vigli del fuoco che sono intervenute presso l’ateneo e stanno facendo affluire ulteriori squadre.

“In corso alle 21.55 un intervento dei vigili del fuoco per il crollo dell’aula magna nell’università in via Trentino – si legge sul profilo Twitter dei vigili del fuoco -. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte, sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità”.

Il crollo registrato in tarda serata in una palazzina nell'area che ospita le facoltà umanistiche dell'Università di Cagliari. La struttura, dove c'è anche un'Aula Magna, è frequentata, da studenti e docenti nelle ore di apertura della Facoltà.

Sul posto in serata, oltre ad alcune ambulanze, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco anche con i cani e i droni per la ricerca sotto le macerie.

