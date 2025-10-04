Crolla il solaio in un cantiere nel Leccese, operaio muore schiacciato dalla struttura: aveva 58 anni
Un operaio di 58 anni è morto in un incidente sul lavoro a Corsano, in provincia di Lecce. La vittima è Antonio Marsano, originario di Matino ma residente a Casarano. Era un operaio della Sol.Edil.
L'uomo era impegnato, per conto della ditta edile incaricata dal Comune, nella realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque piovane. A quanto si apprende, sarebbe stato travolto dal cedimento della parte sovrastante della struttura. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e gli ispettori dello Spesal.
Durante la gettata di calcestruzzo, il 58enne sarebbe rimasto schiacciato sotto il solaio della vasca. Nessun altro operaio di quelli che stavano partecipando all'operazione è rimasto ferito. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco. La pubblico ministero Erika Masetti si è recata sul posto e il cantiere è stato sequestrato.
Il commento del sindaco di Corsano, Francesco Caracciolo, che si è immediatamente recato sul posto una volta appresa la tragedia. "La notizia del tragico incidente sul lavoro occorso durante l’ultimazione della vasca di raccolta delle acque ci lascia sgomenti e attoniti", ha detto, citato dal Quotidiano di Puglia.
"Esprimo la più profonda vicinanza dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità corsanese, alla famiglia e ai parenti dell’operaio che ha perso la vita nello svolgimento della propria attività lavorativa. Una tragedia immane", ha aggiunto, spiegando di aver offerto completa collaborazione alle autorità requirenti e alle autorità ispettive.
"Si faccia piena luce su un evento che non doveva accadere. – ha commentato ancora – Seguiremo con attenzione l’evoluzione degli accertamenti e delle indagini, fornendo ogni contributo utile all’accertamento della verità, per un accadimento che segna profondamente la nostra comunità umana".