Covid, ricoveri tornano a calare: -5,8% nell’ultima settimana, i dati del report Fiaso

A cura di Antonio Palma

Tornano a calare i ricoveri covid in Italia. Dopo una settimana in controtendenza, quando si è registrato un boom di pazienti, la curva dei ricoveri infatti ha ripreso l’andamento degli ultimi mesi tornando a scendere. È il principale dato che emerge dal consueto report Fiaso sull’andamento dei ricoveri covid nel nostro Paese a livello settimanale.

Secondo i dati e le rilevazioni degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, nell’ultima settimana infatti si registra un calo del 5,8 per cento dei ricoveri covid a livello nazionale. Una buona notizia soprattutto perché si tratta di un calo che riguarda in particolar modo i pazienti ricoveri ‘Per Covid’, ovvero pazienti in ospedale con insufficienza respiratoria o polmonite da covid.

Fiaso infatti indica per questo tipo di pazienti un marcato calo del 12 per cento negli ultimi sette giorni. I pazienti ricoverati per covid rappresentano ora il 36% dei casi con infezione da Sars Cov-2 negli ospedali, hanno un’età media di 75 anni e per il 20% non sono vaccinati e al 95% soffrono di altre patologie.

Stabile invece il numero di pazienti ricoveri ‘Con Covid’, cioè che sono arrivati in ospedale per la cura di altre patologie e sono risultati essere positivi al virus ma non hanno sintomi respiratori e polmonari. Questi rappresentano il 64% dei pazienti Covid, l’84% di loro risulta vaccinato da oltre 6 mesi e sono trattati in bolle di isolamento negli stessi reparti dove sono assistiti per la patologia con cui sono arrivati in ospedale.

Numeri stabili anche per quanto riguarda le terapie intensive che però ormai da mesi fanno segnare numeri molto bassi da oltre due mesi. I pazienti nei reparti critici hanno una età media di 68 anni e il 75% dei ricoverati “Con Covid” è vaccinato da oltre 6 mesi.

I dati Fiaso infine indicano un lieve incremento dei pazienti sotto i 18 anni ricoverati per o con covid ma si tratta di numeri estremamente esigui e nessuno di loro è ricoverato in terapia intensiva. Il 55% è di età compresa tra 0 e 4 anni.