Covid, nuovo aumento dei ricoveri: +19% nell’ultima settimana, in rianimazione anche 3 neonati Secondo il report Fiaso nell’ultima settimana sono aumentati del 19,5% i ricoveri Covid. Cresce anche il numero dei pazienti in terapia intensiva.

A cura di Davide Falcioni

Continuano ad aumentare i ricoveri Covid, cresciuti nell'ultima settimana di un ulteriore 19,5%. La rilevazione del 29 novembre effettuata tra gli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso evidenza un importante incremento dei degenti con infezione da Sars-Cov-2. Si tratta della seconda settimana di crescita a due cifre: già nel report del 23 novembre era stato registrato un rialzo del 24%.

In particolare aumentano del 20% i pazienti nei reparti Covid ordinari mentre le terapie intensive registrano un aumento più ridotto pari al 9%. Il 65% dei ricoveri in ospedale sono di pazienti con Covid, ovvero soggetti che sono arrivati per la cura di altre patologie ma sono stati trovati incidentalmente positivi al tampone pre-ricovero. Il 34% invece sono ricoverati per Covid, ovvero dopo aver sviluppato sindromi respiratorie polmonari tipiche dell’infezione da Sars-Cov-2. Un dato comunque stabile rispetto alla precedente rilevazione.

Peggiora l’andamento delle ospedalizzazioni con sindromi respiratorie e polmonari per i non vaccinati che salgono oltre il 28% nei reparti ordinari e sopra il 30% nelle terapie intensive. Nelle rianimazioni inoltre è da notare la notevole differenza di età di più di 10 anni fra vaccinati e non vaccinati la cui età media è decisamente giovane (60 anni circa) e nel 100% dei casi si tratta di pazienti, sia vaccinati sia non vaccinati, fragili ovvero affetti da altre patologie.

"Non dobbiamo più parlare di quarta o quinta dose nel rilanciare l’importanza della vaccinazione contro il Covid", ha commentato il presidente di Fiaso, Giovanni Migliore. "In questa fase endemica di convivenza con l’infezione da Sars-Cov-2 – spiega Migliore – la vaccinazione anti Covid deve essere considerata alla stessa stregua di quella antinfluenzale. Una vaccinazione stagionale che dobbiamo abituarci ad effettuare con l’arrivo dell’inverno".

Tre bambini di meno di 6 mesi in rianimazione per Covid

Complessivamente sono 22 i pazienti sotto i 18 anni ricoverati pero con Covid, nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali sentinella Fiaso. Questa settimana osserviamo tre bambini, nella fascia tra i 0-6 mesi, in rianimazione Per Covid, mentre da diverse settimane tale reparto era privo di pazienti con sindromi respiratorie e polmonari.