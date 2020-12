Un minuto di silenzio in tutte le postazioni 118 di Modena interrotto solo dal suono contemporaneo delle sirene di ambulanze e automediche non in servizio, così colleghi e operatori sanitari hanno voluto salutare per l’ultima volta Filippo Fard, medico 63enne morto nelle scorse ore a causa della covid all’Ospedale di Baggiovara dove era ricoverato. Un gesto spontaneo degli operatori a cui la Asl emiliana si è unita estendendo in tutte le sue sedi il minuto di silenzio in ricordo del professionista.

Un abbraccio collettivo che oggi alle 13 tutti gli operatori sanitari hanno voluto riservare al medico che è stato in servizio per oltre dieci anni al Servizio di emergenza territoriale emiliano. A nome di tutti i colleghi del 118 il cordoglio della dottoressa Claudia Cremonini. “È arrivata la notizia che non avremmo mai voluto ricevere, dopo una lunga lotta che solo uno tenace come lui poteva ingaggiare, ha dovuto cedere. Purtroppo Filippo non ce l’ha fatta. Ringrazio i colleghi rianimatori che si sono prodigati per salvarlo da questa battaglia, per cercare di restituirlo alla sua famiglia ed a noi tutti. Grazie davvero di cuore, anche a chi gli è stato vicino in queste settimane. Grazie a Filippo, al suo buon cuore, alla sua tenacia, alla sua allegria, al suo sorriso. Arrivederci Filippo, nessuno di noi ti dimenticherà e ti porteremo per sempre nel nostro cuore”.

“Siamo profondamente commossi, abbiamo vissuto questi giorni con apprensione, sperando di non dover ricevere questa terribile notizia. Ribadiamo ancora una volta con forza e determinazione il nostro impegno affinché si possa presto sconfiggere questo terribile virus” ha dichiarato invece il Direttore generale dell’asl Antonio Brambilla. “La notizia della scomparsa del dottor Fard ci lascia sgomenti, ancora una volta il virus ha chiesto un tributo altissimo, che getta nello sconforto i suoi familiari, l'intera comunità dei colleghi che con lui lavoravano sul fronte della gestione dell'emergenza e tutte le persone che negli anni avevano potuto apprezzarne le qualità personali e professionali” è il messaggio dell’Assessore alla Sanità Raffaele Donini. Con la morte di Fard si allunga a 266 l’elenco dei medici caduti per Covid durante la pandemia e riportato sul sito della Fnomceo, la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.