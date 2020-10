Cambiano le regole nelle misure Covid in Italia. La quarantena obbligatoria passa da 14 a 10 giorni mentre servirà un solo tampone negativo per essere considerato guarito e non si dovrà più attendere il secondo tampone come era accaduto fino ad ora. Sono queste le indicazioni decise oggi dal Comitato tecnico scientifico al termine dell'ultima riunione che si è tenuta nel pomeriggio di domenica nella sede della Protezione Civile nazionale a Roma. Si tratta di misure di cui a lungo si discuteva sia nel Governo sia tra gli esperti dello stesso Cts e su cui si è giunti a un accordo finale solo dopo diverse trattative e discussioni .

Dopo la riunione di oggi convocata d'urgenza dal ministro Speranza, si è deciso quindi per il via libera alla riduzione della quarantena e lo stop alla regola del doppio tampone negativo per poter dichiarare un positivo guarito. Su questa linea punta molto lo stesso il ministro della salute Roberta Speranza soprattutto per snellire e velocizzare le procedure previste finora anche in vista dell'aumento dei casi di contagio nel Paese e dell'aumento e i ricoveri per covid. In questo modo infatti si tenta di liberare più posti negli ospedali dimettendo molti guariti in tempi più brevi ma anche di poter testare più persone a pari numero di tamponi effettuati durante la giornata.