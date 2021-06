Sisay Kauson aveva 26 anni e viveva a Crotone ormai da anni. Il giovane è morto durante la notte dopo essere stato travolto da una macchina mentre camminava sulla Ss 106 Jonica, in contrada Sant'Irene nel comune di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Dopo l'incidente, il conducente della vettura ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma i volontari del 118 non hanno potuto fare niente per il 26enne che è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Aperte anche delle indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il giovane stava camminando a piedi poco prima di mezzanotte quando è stato travolto dal veicolo. Il conducente dell'auto è stato portato in ospedale per tutti i test previsti dalla prassi. Sarebbe risultato negativo ad alcolici e droga. La statale 106 è stata negli anni teatro di diversi incidenti di questo tipo. Le vittime sono principalmente operai impegnati tutto il giorno nelle campagne circostanti. Spesso si muovono a piedi per fare ritorno presso le proprie abitazioni. Il numero di incidenti registrati nel tempo ha portato le autorità a ipotizzare un progetto per ulteriore illuminazione stradale. Nonostante questo, però, nulla è stato ancora fatto e le persone continuano a morire in modo tragico. "Dobbiamo comunicare con immenso dolore un'altra vita spezzata sulla Statale 106 – scrive su Facebook l'organizzazione di volontariato "Basta vittime sulla Strada Statale 106″ -. Sisay Kauson aveva 26 anni ed è deceduto in un sinistro mortale avvenuto nella tarda serata di ieri. Siamo straziati dal dolore per l'ennesima tragedia. Esprimiamo solidarietà a quanti gli volevano bene". Il comitato riunisce i familiari delle vittime di incidenti stradali avvenuti proprio sulla Statale 106, da sempre considerata pericolosa soprattutto nelle ore notturne.