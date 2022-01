Cosenza, abusava di due minori con la complicità dei genitori: le piccole “vendute” per pochi euro Nel Cosentino due minori, una delle quali disabili, vittime di abusi per più di un anno da parte di un uomo. I genitori, conniventi, vendevano le figlie per pochi euro che il 46enne, arrestato, dava loro quando andava a casa.

A cura di Chiara Ammendola

Sapevano tutto i genitori delle due minori, una delle quali affetta da disabilità, vittime di abusi sessuali da parte un 46enne che è stato arrestato per violenza sessuale proprio insieme alla madre e al padre delle due sorelle. È accaduto in Calabria, nel piccolo paesino di Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, dove la famiglia vive così come l'uomo che per più di un anno, secondo quanto emerso dalle indagini, ha violentato le due minori. Non solo, secondo i carabinieri del comando provinciale di Cosenza, anche una terza sorella, maggiorenne, sarebbe rimasta vittima delle violenze dell'uomo che agiva con la complicità dei genitori.

I genitori mettevano a disposizione dell'uomo una camera da letto

Nello specifico, nel corso delle indagini avviate dai militari della Stazione cc di San Giovanni in Fiore nei confronti del 46enne, è emerso che i presunti abusi sessuali avvenivano a casa delle vittime con il consenso dei genitori, di 46 e 48 anni. I due, secondo quanto appurato dai carabinieri mettevano a disposizione dell'uomo una camera da letto e spesso l'uomo, prima di lasciare l'appartamento dove si consumavano le violenze, lasciava ai due genitori poche decine di euro. Tutti e tre sono stati arrestati con l'accusa di concorso in violenza sessuale nei confronti di due minori: il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura, ha disposto l'arresto in carcere nei riguardi del presunto autore degli abusi, i domiciliari per la madre delle tre ragazze e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti del padre. Lo stesso giudice ha anche disposto la sospensione della potestà genitoriale per quanto attiene alle due figlie minorenni.