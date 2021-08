Cosenza, 43enne violenta una donna davanti alla figlia di tre anni: arrestato Una storia drammatica quella che giunge dalla Calabria dove una donna di 27 anni è stata violentata in casa da un uomo di 43 anni poi arrestato dalla polizia intervenuta prontamente. Gli abusi sarebbero avvenuti davanti agli occhi della figlia della vittima di soli 3 anni. Entrambe sono state portate in ospedale.

A cura di Chiara Ammendola

Ha violentato una donna di 27 anni davanti alla figlia l'uomo arrestato dalla polizia a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. A richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine sono state le grida della vittima che dopo l'aggressione ha iniziato a urlare: gli agenti di una volante in servizio di pattuglia, allarmati dalle urla della donna, hanno raggiunto il luogo dove si stava consumando la violenza sessuale, un appezzamento di terreno adiacente Via Provinciale, la strada che dallo Scalo coriglianese conduce alla marina di Schiavonea.

Gli agenti sono stati attirati dalle urla della donna

A quel punto hanno subito bloccato l'uomo, un 43enne extracomunitario che ora dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale aggravata. Nella stanza dove si stava consumando la violenza gli agenti hanno notato anche la presenza di una bambina di soli 3 anni, figlia della vittima. La piccola, che ha evidentemente assistito all'aggressione nei confronti della madre, è stata soccorsa e accompagnata in ospedale. Sia lei che la 27enne sono state visitate e verranno loro prestate le cure fisiche e psicologiche del caso. Il personale sanitario ha diagnosticato alla 27enne varie contusioni e abrasioni.

L'uomo ha tentato di abusare anche della bambina

Ai poliziotti la donna vittima di violenza ha raccontato di essere stata ferita con una pietra e trascinata da Via Provinciale in quel piccolo appezzamento di terreno dove si stava consumando la violenza e che l’uomo avrebbe tentato di abusare anche della piccola per fortuna senza riuscirvi. Il 43enne intanto è stato portato nel carcere di Castrovillari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è chiaro se i due si conoscessero o meno.