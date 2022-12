Cosa succede dopo la morte di Benedetto XVI: il protocollo per i funerali del Papa emerito È morto a 95 anni il Papa emerito Benedetto XVI. Ecco cosa prevedono le rigide procedure formali previste in Vaticano per il funerale di un Papa.

A cura di Davide Falcioni

Dopo una lunga malattia è morto a 95 anni il Papa emerito Benedetto XVI. Nato nel 1927 in Germania, il suo pontificato era terminato il 28 febbraio 2013 dopo 7 anni e 315 giorni. Da quel momento in poi Joseph Ratzinger si era di fatto ritirato a vita privata nella residenza di Castel Gandolfo e – successivamente – in Vaticano, presso il monastero Mater Ecclesiae.

Che succede dopo la morte del Papa emerito

Ma cosa accade ora? Nella storia della Chiesa Cattolica sono stati finora appena dieci i casi di "rinuncia al munus petrino" e dall'ultima volta sono trascorsi oltre sei secoli, quando a rinunciare al pontificato fu Gregorio XII, il 20dicembre del 1406. Non esiste, dunque, un "iter" regolamentato specifico per la sepoltura di un Papa emerito e anche per Benedetto XVI si seguiranno le rigide procedure formali previste in Vaticano per i suoi predecessori, con una differenza sostanziale: non seguirà un Conclave per l'elezione di un nuovo Papa, dal momento che Francesco è già in attività da nove anni.

La frantumazione dell’Anello del Pescatore

Dopo la constatazione della morte di Benedetto XVI si procederà con la rimozione e la frantumazione dell’Anello del Pescatore, una delle insegne che un Santo Padre riceve durante la messa solenne di inizio pontificato, che viene indossato all’anulare della mano destra. Tale compito è affidato al cardinale camerlengo in compresenza del cancelliere della Camera Apostolica.

Dopo il rito in cui colpisce delicatamente per tre volte la fronte del Papa con un piccolo martello, chiamandolo con il nome di battesimo, il camerlengo comunica l’avvenuto decesso al cardinal vicario di Roma che, dopo aver eseguito l’estrema unzione, con una speciale notifica procede alla diffusione della notizia.

Dalla Cappella Sistina alla basilica di San Pietro

Le campane di San Pietro vengono fatte suonare a lutto: il corpo del Pontefice viene poi trasportato nella Cappella Sistina accompagnato da una lunga processione costituita da cardinali e altre figure importanti della Santa Sede. Qui viene imbalsamato e vestito con abiti di seta bianca e un pallio intessuto per l’occasione, una mitria bianca sul capo e la casula (il mantello di colore rosso che si usa per la messa).

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Lo riferisce la Sala stampa vaticana.

Papa Francesco celebrerà il funerale di Benedetto XVI?

Le esequie in suffragio del Papa vengono chiamate Novendiali, da "novem dies", che significa nove giorni. Questo è il periodo di lutto che segue il decesso del Pontefice. Il funerale papale – che potrebbe essere celebrato da Bergoglio stesso – viene detto "Missa poenitentialis" e viene celebrato in San Pietro alla presenza delle delegazioni di Stato di tutto il mondo. Il servizio funebre si svolge ordinariamente presso l’altare pontificio del Bernini, situato sotto la cupola della basilica, ma gli ultimi funerali sono stati svolti all’aperto, nella piazza. Il corpo senza vita del Papa viene posto in una bara di legno, quindi condotto nelle grotte vaticane.