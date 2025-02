Cosa sono le chiavi georgiane: usate da una banda di ladri per svaligiare cinque case a Bologna Sgominata banda di ladri a Bologna, responsabile di cinque colpi in pochi giorni: nel loro covo sequestrati gioielli, biciclette, strumenti tecnologici e musicali. Si tratta di tre georgiani. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

La Polizia di Bologna ha arrestato tre uomini sospettati di appartenere a un gruppo criminale specializzato nei furti in abitazione. I soggetti sono stati posti in stato di fermo di polizia giudiziaria. Sono tutti di nazionalità georgiana e non è un caso che il modus operandi della banda era quello delle ‘chiavi georgiane’ – rinvenute durante le varie perquisizioni – in grado di aprire tutte le serrature di tipo europeo senza bisogno di forzarle.

Le indagini hanno portato all'individuazione di una banda di tre persone (di 42, 38 e 34 anni) nel quartiere Mazzini. Grazie a telecamere e appostamenti, i poliziotti hanno ricostruito gli spostamenti della banda: i ladri uscivano separatamente al mattino, usavano biciclette per arrivare ai luoghi dei furti, dove entravano con le cosiddette chiavi georgiane.

La refurtiva veniva poi venduta tramite intermediari o “compro oro”. Nel covo della banda sono stati trovati arnesi da scasso (tra cui le stesse ‘chiavi') e oggetti di valore, tra cui borse di pregio, materiale tecnologico di vario tipo come laptop e consolle di videogiochi, biciclette, strumenti musicali, borse di marca, monili in oro e argenteria.

I tre sono stati arrestati con custodia cautelare in carcere.

Che cos'è la chiave georgiana

La chiave georgiana, nota anche come chiave bulgara, è costituita da due componenti: un tensore e una chiave flessibile. I ladri, esperti nell’impiego di questa tecnica, iniziano con il tensore che aziona il carrello della serratura, per poi utilizzare la chiave morbida, dotata di denti mobili.

A quel punto, basta scuotere entrambe le parti: la chiave morbida, grazie alle vibrazioni, si allinea alla forma della chiave originale a doppia mappa. Se necessario, i malviventi ripetono l'operazione per l'altro lato della doppia mappa. A questo punto, il ladro è dentro l’appartamento, ma le forze dell’ordine (così come i proprietari) non troveranno alcun segno di effrazione.

Ciò che stupisce è che funzioni anche con le porte blindate. E può essere acquistata online a un prezzo di circa 350 euro.