Cosa ha stabilito l’autopsia sul corpo di Ludovica Visciglia, la 15enne morta sul tagadà L’autopsia sul corpo dell’adolescente eseguita nelle scorse ore dal medico legale incaricato dalla Procura di Novara. Via libera ai funerali di Ludovica Visciglia.

A cura di Antonio Palma

Un violento trauma cranico dovuto alla caduta che l'ha coinvolta mentre era sulla giostra del luna park di Galliate, nel Novarese. È questo che ha causato la morte di Ludovica Visciglia, la ragazza di 15 anni di Trecate, sempre nel Novarese, deceduta sabato scorso a seguito di un terribile incidente mentre si divertiva sull'attrazione del parco giochi chiamata Tagadà. Lo ha stabilito l'autopsia sul corpo dell'adolescente eseguita nelle scorse ore dal medico legale incaricato dalla Procura piemontese che indaga sull'accaduto. Secondo l'esame post mortem eseguito oggi dal professor Luca Tajana dell'Università di Pavia, Ludovica è morta per un trauma cranico procurato dalla caduta all'interno della giostra.

Via libera ai funerali di Ludovica Visciglia

I risultati emersi dall'autopsia hanno confermato dunque le prime ipotesi investigative sulla dinamica dell'incidente che parlavano di un colpo alla testa letale per la ragazzina. Sulla salma della quindicenne non verranno effettuiate altre analisi visto che la stessa procura di Novara che indaga sui fatti ha rilasciato il nulla osta alla famiglia di Ludovica Visciglia per i funerali della ragazzina. L'ipotesi di reato resta quella di omicidio colposo. al momento gli unici indagati sono il titolare della giostra e il figlio diciassettenne che in quel momento era ai comandi della giostra. Due le ipotesi, una che la giostra andasse troppo veloce e l'altra che fosse posizionata male , troppo vicino ad alcuni alberi sui quali avrebbe battuto il capo la 15enne Quest'ultima ipotesi è stata confermata anche dalla zia materna di Ludovica che ha spiegato: "Sulla giostra c'era anche mio figlio. Erano tutti seduti, e arrivati all'ultimo giro lei deve avere urtato contro uno degli alberi accanto alla giostra".

Si valuta consulenza tecnica sulla giostra

Dopo i sopralluoghi della polizia locale e tecnici spresal al luna park, alla presenza de procuratore capo e del pm titolare dell'inchiesat Paolo Verri, la procura sta valutando anche una consulenza tecnica sulla giostra per verificare eventuali malfunzionamenti. Intanto sono stati ascoltati tutti testimoni presenti al fatto ed è stato acquisito anche il video amatoriale di una ragazza che potrebbe aver ripreso la scena drammatica.