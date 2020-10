Sono ormai oltre 900 le scuole italiane che hanno fatto registrare almeno un caso di coronavirus dalla ripresa delle lezioni frontali in classe. È quanto emerge dalla mappa dei contagi da coronavirus a scuola messa a punto da un giovane ricercatore e da uno studente universitario, Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino. Secondo i datti raccolti, sono precisamente 917 le scuole che ad oggi hanno registrato almeno un caso Covid, tra queste almeno 87 si sono rivelate un focolaio di contagio cioè hanno fatto registrare due o più casi collegati tra loro prima dell'identificazione e dell'isolamento dei coinvolti. Secondo lo stesso monitoraggio, a causa dei contagi sarebbero 130 le scuole che hanno preso misure precauzionali come la chiusura temporanea di aule o dell’intero complesso per sanificazione dei locali, mentre 30 sono quelle in attesa degli esiti del tampone.

Secondo i dati raccolti, in media dalla riapertura delle scuole in media sono stati segnalati 61 casi di contagio al giorno. Le scuole più coinvolte sono gli istituti superiori che sono il 32,2 per cento del totale, seguite dalle scuole primarie con il 22,1 per cento, dalle scuole dell'infanzia con il 18,1 per cento e dalle scuole medie, con il 15,3 per cento. Nella stragrande maggioranza dei casi i contagiati sono stai studenti mentre gli insegnanti che sono risultati positivi al coronavirus sono solo l'11,2 per cento. Ricalcando il dato nazionale dei contagi, in testa alla classifica per scuole colpite c'è la Lombardia, seguita poi da Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte

Il tasso di diffusione del coronavirus nelle scuole dunque sarebbe in leggera ma costate crescita: nei dieci giorni che vanno dal 14 settembre al 23 infatti sono state segnalate 429 scuole, mentre negli otto giorni che vanno dal 24 settembre al primo ottobre sono state 472 le scuole che hanno avuto casi di covid-19. Al 3 ottobre i casi in eccesso potrebbero superare il centinaio. Come segnalano gli stessi autori del monitoraggio, per ora però è ancora presto per valutare l’impatto della riapertura delle scuole sui contagi da coronavirus. Secondo gli esperti serviranno almeno 4-5 settimane e dunque la situazione sarà più chiara a metà ottobre.

Intanto il Cts ha spiegato che maestri e professori possono passare oggetti come penne e quaderni ai loro studenti tranquillamente, senza l’uso di guanti e senza l’utilizzo di spray o gel igienizzante. “Il Comitato tecnico scientifico ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da Sars-Cov-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani” ha spiegato infatti il ministero dell’Istruzione chiamato in causa su alcuni regolamenti restrittivi decisi dai presidi che imponeva il divieto di scambio di oggetti comuni come le penne.