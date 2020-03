Riportiamo per intero la lettera aperta che 78 professori, matematici, studiosi e specialisti del mondo rivolgono alla comunità scientifica affinché ciascuno solleciti il proprio governo a non ripetere l'errore dell'Italia, a non perdere tempo e a introdurre il lockdown subito, perché inevitabile. Ogni minuto è estremamente importante perché salva vite umane. L'inizio dell'epidemia ha avuto lo stesso numero esatto di infezioni in Cina, Italia e altri Paesi. La differenza è che la Cina ha bloccato con fermezza e rapidità Wuhan e tutta la regione di Huabei 8 giorni prima dell'Italia. Un ritardo di soli 8 giorni, ha portato allo stremo il sistema sanitario più efficiente della zona più ricca del Paese. E fintanto che il tasso di aumento è esponenziale, nessuna soluzione lineare, nessun aumento di macchine, caschi e respiratori, funzionerà per contrastarlo. Ci saranno ancora molti, più decessi. L'esperienza dell'Italia serva all'Europa: anche questo significa essere una comunità.

"Come sicuramente saprete, l'Italia sta subendo una drammatica diffusione del coronavirus. In sole 3 settimane dall'inizio dell'epidemia, il virus ha contagiato oltre 10.000 persone. Dai nostri dati, circa il 10% dei pazienti necessita di terapia intensiva (ICU) o di assistenza in terapia intensiva e circa il 5% dei pazienti muore. Siamo ora nella tragica situazione in cui il sistema sanitario più efficiente della zona più ricca del Paese (Lombardia) è quasi al massimo della sua capacità e presto sarà difficile curare più persone con infette da Covid-19. Questo è il motivo per cui è stato imposto un lockdown quasi totale del Paese: per rallentare e speriamo fermare il contagio il più presto possibile Il virus si sta diffondendo alla massima velocità, raddoppiando il numero di persone infette in soli 2,4 giorni"

(Studio esponenziale di Enrico Bucci)

Tutti i Paesi europei stanno sperimentando lo stesso tasso di velocità di contagio , sono solo pochi giorni indietro rispetto al punto in cui si trova ora l'Italia. Come elaborato da Andrea D’Aquino (grafico 1) e Ilaria Maccari (grafico 2) vediamo che l'andamento di Francia e Germania segue quello italiano con un ritardo di circa 8 giorni. La Spagna ha un ritardo di 9 e il Regno Unito di 12. Va precisato che si tratta di modelli matematici, come la stessa Ilaria Maccari precisa: "è un'analisi dei dati molto semplice in cui ho appena rinormalizzato i dati dalla popolazione totale di ciascun paese. Nonostante sia lungi dall'essere completo o esauriente, penso che sia ancora rappresentativo della situazione e dei rischi connessi alle risposte tardive".

Il ritardo dello scoppio epidemiologico italiano rispetto alla Cina è stato analizzato da Federico Ricci Tersenghi. Dal grafico, si evince che l'inizio dell'epidemia ha avuto lo stesso numero esatto di infezioni in Cina, Italia e altri Paesi. La differenza è che la Cina ha bloccato con fermezza e rapidità Wuhan e tutta la regione di Huabei 8 giorni prima dell'Italia.

Solo 8 giorni di ritardo di lockdown italiano rispetto a quello cinese comporteranno un maggior numero di decessi totali in Italia rispetto alla Cina. La stessa identica dinamica iniziale nel numero di nuovi casi può essere osservata in ogni epidemia. È difficile per i non specialisti cogliere intuitivamente il modo in cui un aumento esponenziale della frequenza può sfuggire al controllo. Di conseguenza è molto difficile rendersi conto delle tragiche conseguenze che una crescita esponenziale può avere in un contagio come questo del Covid-19. Se sei scienziato, lo capisci sicuramente. Capisci anche che, fintanto che il tasso di aumento è esponenziale, nessuna soluzione lineare per contrastarlo funzionerà (cioè aumentando x volte il numero di macchine ICU, ecc.) Allo stesso modo, semplicemente imporre una limitazione alle persone di stare insieme in grandi gruppi non è una soluzione sufficiente.

Questo è un appello a te, in quanto membro della comunità scientifica, per sollecitare il tuo governo ad agire ora per fermare attivamente il virus! Se risiedi in un Paese UE, nella maggior parte dei Paesi, hai abbastanza tempo per effettuare un blocco simile alla Cina o alla Corea del Sud per rallentare rapidamente e fermare il contagio con molti meno sforzi e molti meno costi di quelli che sta attraversando l'Italia. Se l'Italia avesse agito con forza solo 10 giorni fa, e questo è più o meno il punto in cui sei ora, ci sarebbero stati molti meno decessi e crisi economiche. La Corea del Sud e la Cina dovrebbero essere prese come esempio da seguire per fermare questa epidemia. Non c'è altro modo. Quindi, per favore, fai del tuo meglio per sollecitare il tuo governo ad agire ora! Il tempo è il nostro nemico comune in quanto il virus è molto veloce e davvero letale. Ogni minuto è estremamente importante in quanto significa salvare vite umane. Non sprecarlo!