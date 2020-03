Ancora troppe persone per strada e troppi comportamenti irresponsabili: questo quanto appurato nel primo giorno in Italia dalla delegazione di medici cinesi arrivata per supportare nel contrasto al coronavirus. "Da quanto abbiamo potuto vedere fino ad ora, e in base alla nostra esperienza, per strada ci sono ancora troppe persone e comportamenti da migliorare": queste le parole dei medici cinesi Liang Zongan e Xiao Ning, rispettivamente professore di medicina polmonare all’ospedale di Sichuan e il vicedirettore dell’Istituto Nazionale delle malattie parassitarie e del centro nazionale per la prevenzione. I medici cinesi hanno visitato ieri la sede della Croce Rossa in via Ramazzini a Roma, accompagnati dall'ambasciatore Li Junhua, dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dal presidente della Cri, Francesco Rocca.

Fanno parte della delegazione arrivata dalla Cina che supporterà le autorità mediche nel contrasto al Sars-Cov-2: "In questi primi giorni di permanenza nella Capitale ci confronteremo con medici, ricercatori, infermieri dei diversi ospedali della città. Poi andremo al Nord. In base alle prime valutazioni, ci sono atteggiamenti da migliorare: non tutti coloro che stiamo vedendo in strada portano le mascherine o le portano in maniera corretta. Bisogna poi aprire le finestre ed evitare assembramenti. Solo se tutti rispetteranno in maniera rigorosa queste indicazioni il 3 aprile se ne potrebbe uscire", hanno commentato.

Yang Huichuan, il vicepresidente della Croce Rossa cinese responsabile del team di esperti arrivato in Italia, una volta atterrato ha commentato: "Siamo venuti per ricambiare gli aiuti ricevuti poco tempo fa dall'Italia". I medici cinesi sono arrivati con macchinari per la respirazione, tute anti-contagio, mascherine antivirus e altre protezioni, oltre che con dei medicinali e del campioni di plasma da utilizzare nella ricerca. "Con questo ci auguriamo di poter aiutare per combattere questa battaglia contro il virus. Abbiamo portato con noi 31 tonnellate di materiali. In questo modo, ci auguriamo di poter aiutare l'Italia a combattere questa battaglia e a vincerla. Siamo riusciti in pochissimo tempo a raccogliere tutti i materiali necessari. Il percorso per venire qui non è stato facile, abbiamo preso un volo ad hoc dalla Cina a Roma. Abbiamo portato anche la settima versione della soluzione clinica contro il Covid 19, la versione più aggiornata in questo momento, e quella del piano di controllo e prevenzione del virus. Sono risultati che sono il frutto del duro lavoro dei nostri colleghi cinesi e ci auguriamo che possano essere utili all'Italia".